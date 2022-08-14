壽險六巨變 台幣儲蓄保單絕跡

壽險業2026年就要接軌保險負債會計（IFRS17）與新清償能力指標（ICS），同時現行資產的IFRS9也將取消覆蓋法，壽險業者分析，市場將有六大改變，一是新台幣儲蓄型保單不再，以保障型為主；二是理財型主要是投資型保單或美元保單；三是健康險恐無法承保終身或必須有費率調整機制；四是台股投資減少；五是私募股權基金投資縮減；六是不動產投資比率下降。

目前台股風險系數約21％，被歸類在新興市場，ICS要求49％，保險局今年先用40％請壽險業試算，業者表示，等於是過往2倍的要求，將使台股投資減少。至於不動產係數現在是12％，ICS則是25％，也是倍增，保險局今年也先降到15％試算，未來仍要看是否被定義為適格資產，才能繼續加碼投資。

同時，壽險公司2026年後獲利會趨向「穩定」，減少在股海債市裡「殺進殺出」 ，會長得像保險公司，不再像大型投資公司。

壽險業者表示，保單結構調整是2026年之前就必須達成，且要完成業務員相關培訓，至於投資調整，則仍要看金管會的「在地化監理」如何調整，決定資金是否能留在台股及維持不動產的相關投資。

壽險業普遍認為，未來四年市場會有重大轉變，第一是新台幣理財型或儲蓄型保單不再，因為台灣資本市場淺碟，無法容納壽險大量保費，有40％～50％必須進行海外投資。在2026年之後，若新台幣儲蓄險再用國外投資因應，可能出現新台幣降息、美元升息，即負債大量增加、資產巨幅萎縮，增資壓力就會暴增，因此壽險公司新台幣保單將主要以保障型為主，新台幣保費收入下降，且主要投資在新台幣標的。

二是理財型或儲蓄需求者，主要推投資型保單及美元保單，美元保單就不會有幣別錯置的利率風險，投資型保單有手續費相關收入，可提升壽險公司收益及資本適足率，又能滿足保戶理財需求，未來銷售比率會持續拉高。

三是健康險要求更多自有資本，因此壽險公司很難再推出保障終身或保障到99歲的保單，可能多是定期險或頂多保障到80歲，要不然就是要有保費調整機制，在損失率提高時，保費也會增加，不會再是一率到底。

四是股票投資要求資本拉高，壽險公司投資會減少，且以現金股利型股票為主；另外如私募股權基金及不動產亦有類似問題。