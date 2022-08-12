元大人壽推廣保險保障 拿下銅獎

今年第二屆「TSAA台灣永續行動獎」針對企業之永續行動方案進行評選，元大人壽以「元大承諾 愛在永續」專案榮獲社會共融組銅獎。秉持企業核心價值「保險保障、永續經營、社會安康」，旨在發揮保險業的社會責任，透過推動保險保障予民眾，以達到企業永續經營的目標。

元大人壽多年來致力推廣保險保障，並響應綠色金融政策，以ESG為主軸推出至少10檔金融友善商品，包含業界首創的胎兒專屬終身醫療險-「親愛貝比終身醫療健康保險」，開發連結「ESG永續成長帳戶」之投資型保單，也有針對經濟弱勢族群推出微型保險，推動的用心與績效亦獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」與「身心障礙關懷獎」的殊榮。

因應高齡化趨勢，元大人壽提供65歲以上保戶一系列金融友善服務，如提供大字版之建議書、DM及商品說明書，方便長者閱讀，更針對高齡者申請重要契約變更，落實電訪關懷，致力於商品精進、創新，也希望藉由推出全齡商品及優化金融友善服務，照顧到各年齡層的民眾。

除在產品、服務面精進，元大人壽於投資面也將ESG相關篩選標準融入投資規範，引導資金投入重視永續發展的國內、外企業，相關作為更獲金管會連續四年頒發「投資新創公建長照評選」獎項，藉由綠色投資及與供應商的綠色倡議，期許為環境、地球盡一份心力。

此外，在環境永續面，遵循集團之氣候關鍵指標設定KPI，去年分別通過英國標準協會ISO14064-1溫室氣體、ISO14046水足跡盤查、ISO14001環境管理系統及ISO20400永續採購共四項驗證，使溫室氣體排放量較前一年度下降25％，用紙量更是較前一年度下降51％。

元大人壽堅持風險教育須自小扎根，而企業志工服務將是完成此目標的推手。元大人壽永續行動持續落實在商品、環境乃至於公益活動，期待發揮保險業的影響力，為社會帶來穩定的力量，這也是元大人壽獲獎的關鍵所在。