國境解封有望 新旅平險將可2選1

大部分國家國境早已解封，目前台灣已經開放商務簽證，國內開放觀光簽證及解除「限團令」是早晚的事。保險業者預估，未來市面旅平險將有兩種版本供民眾選擇，一是海外突發疾病醫療保障將法定傳染病剔除，保費會較便宜；第二種則是保費較高，但海外突發疾病醫療保障含有法定傳染病，目前已有美商安達產險推出。

產險公會表示，旅行平安險擬定保單示範條款已送金管會保險局審查，在該保單示範條款中，針對海外突發疾病醫療保障將法定傳染病排除，等主管機關審核通過後，各保險公司即可以依規推出新版旅行平安險保單。

針對美商安達產險在8月1日推出目前市場唯一承保新冠肺炎和猴痘等流行疾病的海外旅行平安險，產險業者表示，美商安達產險是屬於外商產險，財力以及承保能力都比國內產險公司高很多，最重要的是美商安達產險有找到再保險公司，因此在經過精算費率、提高保費後，敢推出含傳染病保障的海外突發醫療旅行平安險。

國內產險業者表示，經過這波防疫保單風暴之後，有12家產險業者受到波及，大部分推防疫保單的產險業者都需要一段期間處理防疫保單問題以及「休養生息」，之後若疫情明顯趨緩或是找到再保公司，才可能推出比照美商安達產險公司類似險種。