利變保單之亂 13家承諾不再犯

13家壽險公司總經理簽「承諾書」，換取利變保單疏失不被重罰。保險局11日與13家公司談定，由總經理具名承諾，未來保單利率宣告不得以同業競爭、市場預期利率作考量、公式參數設定明確、同一區隔資產的現售與停售保單利率調整會採一致標準，且抽查保單下架停售，保險局即不再祭出重罰。

但保險局強調，此次是被抽查的保單下架，部分保單簽署人員被記點，下次若再壽險公司宣告利率不當，就是「限制業務」；同時先前若現售與停售保單宣告利率未採同一標準，也要重新檢視，下次宣告時必須調整。

保險局先前抽查今年4月有調高宣告利率的13家壽險公司，包括國泰、富邦、南山、中國、台灣、全球、遠雄、宏泰、台銀、元大、台新、友邦及第一金等壽險公司，宣告利率時出現三類缺失，一是公式參數設定欠妥，恐宣告出未來無法達成的利率；二是將未來升息及同業競爭納入宣告考慮；三是新舊保單未採取同樣標準檢視，只調升現售保單，停售保單未動，不符公平待客。

保險局副局長林志憲表示，若不符利變保單應注意事項規定，可處以停售保單、保單簽署人員記點，及保險法149條的限制業務。

保險局長施瓊華10日承諾只要各公司承諾不再犯，即會從輕裁量，11日立即與13家公司達成共識，由各公司總經理具名承諾，一是不以同業競爭作為宣告利率的考量因素；二是不以市場預期利率作宣告考量因素；三是宣告利率公式設定明確；四是同一區隔資產調整宣告利率時，現售與停售保單要採一致標準，以符合公平待客。

即目前同一幣別利變保單多是同一區隔資產，以此區隔帳戶的固定收益債券利率，扣掉信用及避險成本，且要有一定的利潤率及減去費用率後，決定宣告利率，無論新舊保單的收益率都是一樣的，只是各保單可能有不同費用率、預定利率，所以調幅會不同，但方向及檢視標準是一樣的，就是壽險公司未來不能總是只調高現售保單宣告利率，停售保單都不動。