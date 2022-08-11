財務未達標 三商壽祭私募股引策略投資人

成立30年首見。三商美邦人壽11日宣布，第二季財報出爐，因股債下跌，淨值降到261億元，淨值比為2％，資本適足率（RBC）為190％，雙指標都未達法定標準，董事會決定，在目前現增的10億股外，再私募20億股以內，要引進策略性投資人。

三商美邦人壽第一季已完成4.3億股現增，35.26億元，已是成立30年來最大現增規模，但第二季又再度宣布現增10億股，正在進行中，強調三商集團全力支持，估計可增50~60億元，但似乎仍不足夠，三商壽決定再增加私募20億股增資，同時引進策略投資人，若三項增資都完成，估計三商壽今年應是增逾200億元。

三商壽11日董事會通過今年第二季財報，淨值由去年底的414億元，到6月底降為261億元，下降約37.2％，三商壽表示，主要是上半年受到升息及股票市場變動，造成淨值波動劇烈。但有適時採取停損機制，有效降低波動風險下，與整體壽險業上半年淨值下降52.3％相較，降幅相對和緩。

因為執行停損機制，三商壽上半年稅後虧損67.2億元，6月底淨值比為2.0％，低於法定3％，RBC估計為190％，也低於200％法定要求，三商壽強調，早已在年初採取行動因應，強化資本，啟動現金增資計畫，7月14日再公告辦理現增10億股，展現出大股東三商投控及三商集團力挺三商壽的決心。

11日董事會同時通過，以私募方式辦理普通股現金增資，在總股數不超過20億股的額度內，引進策略投資人，大幅挹注資金強化資本。依年初現金增資35億元，即增加RBC約17％推估，完成下半年的公募及私募計畫後，將可大幅強化資本，有效提升該公司淨值比及資本適足率到法定標準之上。

此外，三商壽在7月13日以83.5億元處分內湖精英大樓，可認列12.6億元獲利，後續也將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，強調以靈活的投資策略活化資產，實現不動產投資獲利，對未來的資本強化亦有更多助益。

延伸閱讀

力保年底前淨值400億 三商壽只能這麼做

三商壽H1「三傷」 慘虧67億壽險業最慘

三商壽Q2再虧34億 上半年稅後累虧67.2億

規模史上最大 三商壽半年二度增資