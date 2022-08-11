產險公會改選 李松季全票連任理事長

中華民國產物保險公會11日改選，泰安產險董事長李松季獲出席理事全票通過連任理事長，國泰產險副董事長許榮賢擔任副理事長，前理事長陳燦煌為名譽理事長，華南產險董事長凃志佶當選為常務監事。

產險公會召開第九屆第一次會員代表大會，因逢行政院例會，金管會主任委員黃天牧無法親自蒞臨，但特別為產險公會準備了線上致詞影片期勉產險業者。

產險公會理事長李松季會中表示，在任的前兩年，在同業的團結合作與監理機關指導下，業務均能穩定的發展，突破2,000億元簽單保費收入新高。

針對防疫保單處理，李松季表示，今年來隨著新冠肺炎疫情的升溫與政府防疫政策的調整，由於各家產險保單條款互異，產險公會會員對於眾多議題經常意見分歧，產險公會盡力透過常務理監事會及臨時理事會等討論機制就具有共識部分，對外發表聲明並供產險業者參考，同時，在理賠方面，於不影響保戶權益及業者契約自由公平競爭的原則下，集合12家承作防疫保單會員公司指派之理賠專責主管訂定了共同的「防疫保單理賠實質審查指引」。

由於防疫保單理賠的財務面需求，李松季指出，產險公會協助業者爭取準備金沖減，以降低損益波動及增資壓力，期望對於整個產險業所造成的衝擊能早日落幕，並期勉產險公司重新再出發。

由於產險公會召開會員大會的會議室空間不大，因防疫關係，產險會員大會並未邀請媒體進入採訪。產險公會選舉新任理、監事，改選結果由泰安產險董事長李松季獲出席理事全票通過連任理事長。出席產險業高層表示，處理防疫保單期間，理事長李松季夾在產險業者、主管機關以及社會大眾之間，相信任何人當理事長處於那處境內心都會備受煎熬，也很難面面俱到，但李松季已盡全力，也將事情做得圓滿，因而獲得大部份產險業者認同。

華南產險董事長凃志佶當選為常務監事，另由理事長提名並獲理事會通過，聘請常務理事許榮賢為副理事長，陳燦煌為名譽理事長。

產險公會第九屆理監事當選名單如下：

理事長李松季（泰安）、副理事長許榮賢（國泰）名譽理事長 陳燦煌常務理事分別是楊誠對（中再）、陳伯燿（富邦）、梁正德（兆豐）、何英蘭（新光）、蔡漢凌（南山）理事為陳昭鋒（台產）、賴榮崇（富邦）、郭鴻文（泰安）、蔡伯龍（和泰）、陳嘉文（明台）、王英君（南山）、呂秋敏（第一）、劉自明（旺旺）、陳文智（華南）、陳萬祥（國泰）、林榮泰（新安）、林欽淼（中信）、費麗珠（法巴）、郭駿家（裕利）候補理事為鍾志宏（中再）、陳正桐（第一）、柳元祥（明台）、曹聖光（旺旺）、馬慈婉（新安）常務監事為凃志佶（華南），監事曾增成（安達）、游建烽（兆豐）、鄭全誠（台產）、王伯壎（新光）候補監事為郭世昌（中信）。