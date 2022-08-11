新舊保單升息不同調 保險局：抓到就嚴辦

停售保單不升息 保險局：抓到就嚴辦

壽險公司若對保戶「差別待遇」，金管會保險局警告，抓到就嚴懲。保險局已正式發函，強調壽險公司決定利變保單宣告利率，不得有為促銷新保單就拉高宣告利率，但已停售保單就完全無調整的差別待遇，若查證屬實，將「嚴予究責」。

保險局指出，今年以來壽險公司陸續調升利變保單宣告利率，但陸續有不少民眾向保險局檢舉、反應，指多數壽險公司都只調整現售利變保單的宣告利率，已停售保單都沒有調整，認為有忽視舊保戶權益的情況。

保險局強調，公平對待客戶是金融服務業公司治理及企業文化的核心價值，也是公平待客的具體展現，壽險公司應該依利變型商品應注意事項，決定宣告利率，不得出現因為要促銷新保單，就對現售保單及停售保單差別待遇，若有檢舉及查證屬實，將對有此行為的壽險公司嚴懲。

由於已停售的利變保單，若又是躉繳型，資金已投資在債券或固定的金融商品，可能較難跟著市場升息而升息。

不過民眾反應的應該是壽險公司會推出新利變保單，或針對主力保單，拉高宣告利率，但其他一樣還在銷售的利變保單，宣告利率卻沒有調整，若市場利率上升，只要是新投保的保費，應該都能投資到較高利率的標的，但壽險公司並非一視同仁將所有現售保單都拉高宣告利率。