壽險拚新戰局 桂先農授四招、16字訣

「台灣壽險市場發展成熟，傳統的價格戰與通路營銷手法愈來愈不容易取得客戶青睞。」曾任金管會副主委、現任保發中心董事長桂先農說，金融科技新戰場，壽險公司要強化四大方向，一是建立口碑、成為客戶願意推薦的公司，二是提升每一服務流程的客戶體驗，三是創造正面品牌形象，四是形塑以客戶為核心的公司文化。

桂先農表示，台灣保險滲透度與密度長期在國際市場名列前茅，即每人的平均保費支出、保費收入占GDP比率都不低，市場極成熟下，各壽險公司搶占市場、競爭日益激烈，同時間保戶也愈來愈懂得選擇，傳統的保單價格戰及通路話術漸漸不容易被客戶接受。

若想要有效提高市占率、保持長期競爭力，桂先農建議保險公司要強化四方向。

一是建立口碑，讓保戶願意向親友推薦。網路世代的新住民取得資訊方便、多元，單向的宣傳打擊率降低，桂先農說現在客戶選擇保險公司很大原因在有信任的人推薦，因此「口碑」愈來愈重要，且口耳相傳的關鍵就在「人」，即保戶對保險公司的主觀感受，決定推薦度。

二是提升每一服務流程的客戶體驗。桂先農表示，保戶與一家壽險公司的往來，從商品選擇、投保、繳費、核保、保單查詢、契約變更、到理賠等過程，又以商品選擇與理賠最為關鍵，保險公司是否能提供保戶真正需要的保單，不是只看自家公司的營銷方針，而且商品資訊要簡單明白、說明人員或是通路要熟悉商品內容，簡化核保流程，客服能清楚回應保戶問題，理賠簡潔迅速。

尤其是數位通路興起，保戶能否在網頁上找到足夠判斷的保單資訊，網路投保流程是否順暢，桂先農說例如認證信被系統當成廣告郵件，會員、要保人、被保險人是同一人，卻還是重複填寫基本資料等，都會造成保戶中途放棄投保。

例如住院理賠若要保戶下載一堆表單、填寫後並要附上諸多證明，再雙掛號寄回保險公司，體驗就不如現在有壽險公司與醫院合作，在取得保戶同意後，醫院傳輸就醫證明，壽險公司直接將理賠金扣抵醫療費用。

三是創造正面品牌形象。桂先農說經營口碑、服務流程都優化後，壽險公司要有創意的建立公司正面品牌形象。

四是形塑以客戶為核心的公司文化。桂先農說，壽險就是管理「人」生老病死的事業，自然要以人為本，從客戶角度出發，設計商品，提升客戶體驗，才是致勝關鍵。

最後桂先農說君子愛財取之有道，企業經營一定要記得16字訣，即「生財有道、貨真價實、童叟無欺、福國利民」。