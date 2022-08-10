台壽要做客戶最推薦壽險公司

「目標希望五年內能成為客戶淨推薦值（NPS）第一名的壽險公司。」台灣人壽副總游雋明表示，從2019年開始強化蒐集客戶聲音、優化服務流程，重視NPS，設置卓越客戶體驗專案辦公室（SCE PMO），直接隸屬總經理室，且每月會將客戶意見及優化服務方案報告董事會，是從上到下落實公平待客，提升客戶滿意度。

客戶淨推薦值，即調查客戶願意向其他人推薦這家企業者，扣去不願意、甚至是負面口碑者，得出一個分數，若是負面口碑者較多，就會是負分，前幾年壽險業NPS分數多半不高，隨著近年各家公司努力調整，分數逐漸拉高，游雋明表示，目前台壽的NPS在前三名，去年台壽的客戶淨推薦分大幅進步，較前一年成長19分，希望能繼續努力，成為最被客戶推薦的壽險公司。

既然要成為客戶最推薦的公司，台壽從四大管道蒐集客戶聲音，一是NPS調查，了解客戶會主動推薦的原因；二是客戶服務中心得到的客戶回饋；三是從金融評議、客戶申訴案件中虛心檢討，四是社會新聞、社群媒體討論的評價等，去分析問題出在哪裡，如何修正，訂定目標，四大管道訂出的改進指標，每月都會定期向董事會報告，由董事會監督行政團隊執行情況、達成指標。

今年台壽更設立體驗大使，即招募內部同仁，針對各流程，扮演祕密客實際去體驗，了解台壽在銷售、服務等過程中是否符合客戶的期待，游雋明表示，今年已完成二季的祕密客調查，第一季有27位回饋，再由優化客戶體驗專案辦公室以質化及量化分析，歸納出改善方向，提出四項改善方案，即強化業務員與客戶聯繫機制、業務員離職後的客戶承接監控、引導官網契變客戶到線上查詢代碼、快速取得契變填寫範例等，預計第三季完成優化。

第二季是26位體驗大使完成保單查詢、契變、繳費、註冊等體驗任務，歸納出五大優化方向，如新增歷史保單紅利金額資訊、官網契變說明優化、官網繳費資訊優化、調整APP登入提醒邏輯、理賠通知與線上查詢一致化等，將進一步訂出優化可行性及時程表。

游雋明表示，體驗大使回饋中有反映，可改善業務人員行銷時過於商品導向的情況，強化對客戶的關懷及服務溫度，因此今年亦祭出優化業務人員與客戶聯繫的機制，如寄發客戶生日函，載明其專屬業務員姓名及聯繫方式，其次就是設定客戶「實動率」目標，業務員除了定期提醒客戶續繳保費外，更積極推動業務員與客戶親訪關懷互動，即業務員約訪客戶、KYC了解客戶、保全變更、邀約客戶參與活動、保單健診、再投保等服務。

台壽業務人員透過邀請客戶加入台壽「i健康」健康管理平台等，增加與客戶的互動，增加對客戶關懷，讓保戶知道台壽不是只有保單規劃，也有後續的關心、提醒及服務，且客戶都有自己專屬的業務員提供服務，今年以來客戶實動往來的頻次，已成長44％。

游雋明表示，台壽力拚五年內成為壽險NPS第一名的公司，有四大因素會影響此分數，一是公司品牌形象，台壽因為有台灣阿龍的代言，給客戶本土化、親切的感受，且近年發展數位化及參與運動賽事，在18歲到24歲的客群中，認知度及喜好度明顯提升，有望成為年輕族群推薦的首選壽險公司。

二是公司財務實力，台壽加入中信金控後，有金控作為後盾，亦給客戶有較強財務實力的安全感；三是保險公司對客戶的關心及日常服務，四是商品及銷售前後服務體驗，第三與第四點就是台壽目前積極蒐集客戶聲音，努力優化的重點。

台壽定期檢視客戶11大旅程的體驗力，即保單挑選、投保、日常往來、續期繳費、契約變更、保單查詢、保單借款、給付、進線客服、理賠、解約，游雋明表示，如繳費旅程的優化措施就有三項，一是已先完成的續期繳費通知單優化，修正通知方式，放大字體、將需繳費保單表格化，讓保戶一目瞭然，目前滿意度拉高到91％；二是增加虛擬帳號繳費，預計在今年12月上線，提升保戶一站式繳費的便利度；三是保單年度行事曆，歸戶保單資訊、顯示每月應繳及應領金額，預計2023年開發。