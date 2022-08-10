中再保Q2虧損 總經理鄭靜芬遭解任

中央再保險公司10日舉行股東臨時會通過修訂公司章程案，將額定資本額從原本60億元提高至100億元。另外，受到防疫險保單理賠影響，中再保公告第二季提列36億元未報賠款準備金，同時公告解任現任總經理鄭靜芬，由副總經理鍾志宏升任總經理，同時規劃將辦理21億元的現金增資。

中再保目前實收資本額近60億元，相當於額定資本額，若未來中央再保險公司因防疫保單理賠，需要辦理現金增資時，中再保勢必要修改公司章程提高資本額，因此10日召開股東臨時會通過修改公司章程對未來可能情況預作準備。

中再保10日臨時股東會後召開董事會隨即通過將辦理21億元的現金增資，以充實營運資金及強化財務結構。不過，同時公告第二季單季虧損係因提列法定傳染病及疫苗險業務未報賠款準備金36億元，中再保表示，未來將依再保攤賠申請狀況審慎提存賠款準備以兼顧公司財務結構及客戶權益。

相較中再保首季獲利，第二季單季虧損讓今年營運轉虧，也牽動人事異動。中再保10日公告，解任現任總經理鄭靜芬職位，將由現任副總經理鍾志宏升任總經理。

中央再保險公司為台灣本土唯一專業再保險公司，中再保表示，之前基於與國內保險業者共築社會安全網之企業社會責任，該公司考量風險胃納後，承接部分防疫保單再保險業務，但在今年防疫險風險態樣丕變之後，該公司就沒有承接新業務，因此，絕大部分防疫保單業務都在近期陸續到期。