尹崇堯爭壽險公會 提四政策

壽險公會理事長8月31日改選，南山人壽董事長尹崇堯陷入苦戰，8日對其他21家壽險公司發出競選政見，希望爭取支持。尹崇堯提出一個目標、四個方向，及38項爭取的目標，強調會重視所有壽險會員公司的意見，定期聚會匯整各公司發展遇到的問題，向政府爭取。

據了解，尹崇堯所以公開競選訴求，是因為已有部分壽險公司「拒見」尹崇堯，選情已膠著，尹崇堯只好「公開競選」，希望訴求專業、資源及團結，來扭轉頹勢。

尹崇堯提出的一個目標，即希望產業思維蛻變，實踐保險永續，強調會以傾聽、合作，將產業及社會共同的問題，以合作方式向政府爭取；用新的思維協助壽險產業改變；在接軌保險監理新制上，因為問題複雜且艱深，需要豐富團隊資源投入，南山人壽亦承諾出人、出資源，協助壽險業界凝聚共識，以利成功接軌。

尹崇堯訴求若當選壽險公會理事長，將落實四方向，一是透過透明互惠溝通，以服務為本、攜手共進；二是協助順利接軌IFRS17及ICS；三是推動監理開放，以加速產業轉型；四是發展綠色保險與實踐社會責任。

四大方向下又有38項爭取目標，在透明互惠溝通上，包括建立壽險同業定期交流聯誼模式；重視各會員公司意見，依各公司不同規模與屬性，定期整合各公司訴求向主管機關反應；強化與其他金融公會交流、資訊共享；建立壽險重大訊息即時澄清平台等。

接軌方面有爭取接軌IFRS17成本的租稅優惠；爭取半年報採核閱制；製作公版申請書，便利各壽險公司申請產創稅負抵減；支援壽險產業優化資產負債管理，確保壽險業界在利率波動下，仍穩定經營，逐步改善財務體質；爭取優化負債折現率方案，舒緩高利率保單壓力；爭取合宜過渡措施及在地化接軌條件。

在推動監理開放上，包括爭取長照稅賦優惠；開發新興退休商品；放寬新型態商品備查條件；開放網路投保商品種類，投資型保單可連結基金種類及量；開放多元身份認證；開放網路投保理賠申請；開放跨業合作範圍，引領產業轉型。

在綠色保險方面，則是要爭取鬆綁保險業投資長照機構的限制，增加保險業投資長照建設及社會宅的誘因等。