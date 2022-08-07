2022上半年五大壽險 中壽唯一業務員正成長

數位躍升引領趨勢，化身智能保險家 打造四「度」服務。

數位科技大時代來臨，中國人壽積極推動數位躍升，助業務員化身智能保險家，在疫情席捲、國內壽險業務大軍呈現衰退的逆風下，脫穎而出，中壽今(2022)年上半年業務員人數不減反增，是五大壽險業中唯一正成長的公司，且第13個月定著率高達86.7%，留才比率居壽險業之冠，中壽以數位賦能打造具有速度、溫度、廣度、深度的四「度」服務，成為社會新鮮人首選雇主品牌。

中壽積極投入各項數位工具開發、導入人工智慧及大數據，建構高度數位化業務部隊，從接觸客戶開始、了解客戶需求、提供建議、投保、照會到理賠，完整的客戶旅程都有相對應的數位工具，如業界首創的遠距刷臉投保，讓業務員和保戶零接觸，短短7~8分鐘，只要刷臉就能輕鬆完成投保，精準度高且十分便利，推出短短一年多以來，已近3.3萬件遠距投保，超過6成以上業務員使用，深獲客戶好評。此外，「i-遊戲」及「i-探詢」，藉由生活化、視覺化及遊戲化的數位工具，為業務員創造主動接觸客戶機會，強化客戶的保障需求急迫性及增進商品成交機會。

為進一步培養業務員的數位意識，並建立良好的數位習慣，中壽斥資設立首座數位化智能訓練中心，創新育成業務菁英。中壽業務員只要帶著一台iPad，就可提供速度、溫度、廣度、深度兼具的四「度」服務：科技帶來便利速度、人的服務則是無可取代的溫度、善用大數據分析強化服務深度、多產業跨域結盟擴大服務的廣度，提升市場競爭力與服務品質，幫助業務新人站穩腳步。中壽積極推動數位轉型，各項數位工具屢獲肯定，已取得5張專利，展現中壽加速數位金融服務的決心及成果。

除了數位力的展現，中壽秉持「以客戶為中心」精神、強調意外醫療及保障的商品策略，提升分期繳、保障型商品的占比，2022年1-5月中壽6年以上分期繳費、健康險與意外險（A&H）的新契約保費已是六大壽險中前三名，較去年同期成長61％，而這類商品的業績也已占業務員通路的80％，為保戶及公司帶來雙贏，讓保險回歸保障本質，保戶贏得健康及退休保障。隨著高齡化社會來臨，國人退休理財規劃需求大增，中壽協助業務員化身銀齡生活規劃專家，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor)」，2022年測驗及格人數，中壽業務員占比高達46%，為金融保險業之冠，累計已有321人取得退休理財專業顧問資格，也積極與醫療機構、健康產業跨域合作，助民眾以全方位規劃退休藍圖，成為保戶悠遊銀齡生活的最佳幫手。

中壽將持續投入大量資源，助業務員化身智能保險家，以數位力、即戰力、競爭力，站穩職場腳步，讓每一步都能邁向卓越。