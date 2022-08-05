裕隆集團､東京海上 對新安東京增資147億

因應防疫保單賠付大失血，新安東京海上產險公司兩大股東－裕隆集團、日本東京海上產險，5日分別召開董事會決議共將對新安東京增資147億元輸血。

裕隆汽車（2201）與中華汽車（2204）兩家上市公司，5日傍晚召開重大訊息記者會說明。裕隆集團主管指出，基於社會責任、企業形象、保戶權益的維護及新安東京未來仍具穩健獲利的經營價值等因素的綜合考量下，裕隆集團與日本東京海上兩大股東支持新安東京提出的147億元增資計畫。

5日裕隆集團旗下裕隆、中華車董事會通過對新安東京增資案，分別增資25.66億元及30.35億元。經過這次增資後，裕隆對新安東京持股預期由17.39％增為17.46％、中華車持股則預期由20.57％增為20.65％，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京總持股計畫由49.33％增為49.48％；日本東京海上對新安東京海上產險的持股則計畫由48.94％增為50.18％。最終股比數字尚待8月中旬新安東京海上產險臨時股東會會後確定。

裕隆集團及東京海上兩大股東都認為，此次防疫險是一次性損失，新安東京未來仍極具經營價值，期望藉由這次的增資，在新的股權架構下，結合日本東京海上的產險商品開發及裕隆集團的汽車價值鏈優勢，股東雙方更能發揮互補資源，在未來仍會穩定成長的台灣產險市場裡，為重新出發的新安東京創造更多的競爭優勢。

裕隆集團指出，今年國內多家產險公司包括新安在內，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，新安東京秉持保戶權益優先的原則，截至6月底已受理防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，除已受理金額外，第二季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，致新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元，在此情況下，為強化公司資本結構，新安東京規畫進行增資147億元，裕隆集團相關出資公司及日本東京海上都在各自董事會中通過對新安東京的增資案。

新安東京防疫保單重大理賠損失，造成裕隆、中華車上半年業外虧損，影響上半年獲利，裕隆集團評估乃一次性影響，裕隆與中華車今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。

裕隆集團表示，新安東京經營體質一向穩健，是集團汽車價值鏈布局中獲利良好的策略投資，這次面對產險業史上最大風暴，裕隆集團考量所有利害關係人的最大利益及大股東的社會責任，與日本東京海上攜手共同面對此一重大事件，對新安東京進行必要的增資，同時在保戶權益的維護上，也獲得社會的最大肯定與認同，未來新安東京將努力穩定局面及回復成長步伐，為保戶、股東、員工以及社會大眾等利害關係人續創多贏共榮。

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