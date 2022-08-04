裴洛西掀台海疑慮 戰爭若爆發 保險賠不賠

美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，引發各界輿論探討台海局勢，也導致不少民眾擔心戰爭一觸即發。保險在重大事故發生時，總是扮演著安定社會的重要力量，但是若戰爭發生，並非所有險種都能理賠，須參照各保單條款的規定辦理。

富士達保險經紀人公關總監廖苡嘉表示，根據「保險法」第32條規定，若保險公司未將「戰爭」所致之損害列為除外責任，則應負擔賠償責任。

接下來針對各險種之「示範條款」(即主管機關制定給業者設計保單的參考依據)快速瞭解相關規範。

首先是人壽保險，在「人壽保險單示範條款」的除外責任中，僅提及「要保人故意至被保險人於死」、「被保險人故意自殺或自成失能」，以及「因犯罪處死或拒捕或越獄致死或失能」，並未將「戰爭」或類似字眼列入，因此若在戰爭中身故或失能，壽險原則上是可以理賠的。然而要特別注意，中華郵政的「簡易人壽保險」，有將戰爭列入除外事項中，因此戰爭身故就無法理賠。

針對醫療保險的部分，除外事項條列的項目較多，但在「住院醫療保險單示範條款」中亦未將「戰爭」所致的疾病或傷害而手術或住院診療列為除外責任，因此因戰爭受傷所導致的醫療費用理應可以獲得補償。不過，也有部分醫療保險將戰爭列為除外責任，建議挑選時應多加留意。

比較特別的是傷害保險(又稱意外險)，其示範條款中除外責任有明確規範「戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其它類似的武裝變亂。但有其他約定者不在此限」一項，因此若被保險人因戰爭死亡，就不在意外險的保障範圍內，無法請領理賠金。

富士達保經提醒，除了上述的險種之外，市面上還有琳琅滿目的商品，無法全數列舉說明，若想知道自己的保單在戰爭中是否仍具有保障，建議可以從商品條款中的「除外事項」中查看，或尋求專業壽險顧問協助。

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