保險業務員亂教確診者 金管會警告

保險業務員亂教確診者，金管會發出警告。金管會日前發函產險、壽險、保經代公會，要求各保險公司及保經代公司約束自家業務員，不應告知新冠肺炎確診者可要求入住防疫旅館或集中檢疫所，造成地方政府反應檢疫所等入住人數暴增，界定此為「不當行為」。

金管會強調，目前先請各公司加強管理業務員在疫情期間的言行，不要出現散布謠言或影響防疫工作的情況，若有具體事證，將依業務員管理規則，可對業務員處三個月以上、一年以下停止招攬。

金管會指出，有地方衛生主管機關反映，近來民眾因家中多名成員確診，拒絕在家居家照護，要求與家人共同申請入住加強版防疫旅館或集中檢疫所，經衛生單位了解後，發現是保險業務員告知確診者入住後「吃住免費且可申請醫療險給付」，才導致確診者紛紛要求入住，人數眾多，金管會收到疫情指揮中心轉交的「檢舉」，即發函各保險公會，要求轉知所屬會員不得有上述不當行為。

在防疫政策由清零轉為共存後，確診人數大增，至今每天仍有2萬人確診，累計本土有462萬多人確診，很多是輕症或無症狀，金管會之前為避免醫療量能受影響，先是解釋入住防疫旅館或集中檢疫所，視同住院治療，之後又解釋若居家照護用藥治療，亦可比照住院。