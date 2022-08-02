防疫保單持續慘賠 本周恐突破400億元

產險業的防疫保單持續「慘賠」。金管會2日公布，今年到8月1日止，防疫保單已理賠97.6萬件、總理賠金額359.13億元，本周即可能理賠破百萬件、理賠金額達400億元，理賠金額仍在持續增加中，8月累計理賠金額即可能超過保費的十倍，穩坐產險史上賠最慘保單。

若加計疫苗險，即施打疫苗後仍確診、重症住院的部分，到8月1日理賠件數也已達15.8萬件，理賠金額68.26億元。

今年防疫保單加上疫苗險理賠金額已近427.39億元，已是防疫險加疫苗險今年保費收入52.48億元的八倍，保險公司收取的保費早已不夠賠，八家產險公司已動用準備金沖抵，金額共99.4億元，且有二家產險公司申請短期借款，來支應每週龐大理賠金額的現金流量。

國內確診人數每天仍以2萬人的速度增加，到8月1日本土確診人數已近457萬人，產險公司的防疫保單理賠申請應還會持續增加。

據金管會公布數據顯示，7月26日到8月1日防疫險理賠件數增加近10.86萬件，比前一周少4.67萬件，近一周理賠金額39.68億元，則比前一周少了近21.65億元，但究竟是從理賠高峰往下走，還是單純理賠案件處理速度快慢不一造成，保險局表示，仍待產險公會進一步分析。

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