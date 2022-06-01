防疫保單複保險怎麼喬 產險態度揭曉

重複投保防疫保單，是否被拒保？金管會要求各產險公司1日要回報核保態度，初步了解，如和泰產險、中信產險及新安東京海上產都已向保險局表示，無論是否有複投保情況，一律都核保；兆豐產則表示，考慮保戶在今年4到7月疫情期間是否有足夠保障，已投保其他家防疫險的保單生效日，若是落在2022年1月1日之後者，才會列入核保考量婉拒投保，在此之前的，就不列入考慮。

兆豐產並表示，若在核保期間，被險人已出險，即已發生隔離或確診，就不再主張「重複投保」，將承保此保單並接受客戶申請理賠。

富邦產險則強調，在今年4月20日已收到續保通知、且已收保費者，確認保單成立，對於仍在核保中的保單，則於風險承受度考量，希望將承保能量，留給尚沒有相關保障的民眾，即核保中案件，仍是會以是否完全沒有其他家防疫險保單為優先，若已有富邦產或其他保險公司有效保單者，將婉拒投保。

國泰世紀產險亦是回覆，會依公司核保政策，對客戶需求及公司承保能量綜合考量，儘速審查。亦即也是要將承保能量，留給尚沒有防疫險保障的民眾。

保險局強調，若產險公司先前已在官網上、給行銷通路的公文或商品說明書、保戶投保問答集等，說明若有投保其他保險公司防疫險，依舊受理投保者，就要「信守承諾」，且要對保戶一視同仁，即不能現在才說重複投保不予承保。

保險局指出，目前收到相關申訴案，如和泰產、中信產等都有類似的承諾，因此提醒公司考慮誠信問題，不能全部由保戶或業務員舉證，由於各家情況不一，所以要求各公司檢視相關行銷文件、官網等，是否有重複投保仍同意承保的文字，並確定現在的核保政策，交給保險局。

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