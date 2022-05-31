獲利大救星 新台幣前4月幫壽險賺523億

新台幣成壽險業前4月獲利最大救星，協助創三高。由於前4月新台幣兌美元貶值近6.5％，壽險國外投資若完全不避險，可出現匯兌利益達新台幣7,643億元，創同期歷史新高，且因有鉅額匯兌利益，壽險前4月增提1,066億元的外匯準備金，到4月底餘額達1,503億元，亦是史上新高水位，累計前4月壽險匯兌總利益是523億元，亦是前所未見的同期新高。

壽險業20兆元的海外投資部位，只要新台幣匯率波動，損益表也會跟著鉅幅波動，壽險公司每年都要花很高成本避險，但因為先初台美利差仍未顯著擴大，且不少壽險公司2021年第四季就先去鎖定較長天期的外匯避險工具，亦或是是新台幣貶值趨勢下，放開較多部位不避險，因此今年前4月壽險花在外匯避險工具的成本是313億元， 較去年同期省185億元，省幅達37％。

雖然同時間避險用衍生性商品有評價損失達5,741億元，但與未避險下出現的匯兌利益7,643億元對沖後，仍有1,902億元的淨利益，再扣掉提存1,066億元外匯準備金、313億元的避險成本，等於今年前4月壽險業在匯兌總成本上，有淨收益523億元，應是歷年同期首見的新高金額，亦成為前4月股債雙跌下，壽險獲利的重要支撐。

同時到4月底，壽險業帳上已累積1,503億元的外匯準備金，雖然5月新台幣兌美元呈現升值，且幅度逾1.4％，但壽險匯兌損失金額至少有50％可用外匯準備金去沖抵，亦可穩定匯兌造成的損益影響。

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