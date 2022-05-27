臺產：今年營運會回正軌

臺灣產險2021年的防疫保單是當年「神單」，狂賣逾400萬張，歷經一年「煎熬」，即使獲利下降，臺產依然每股配息0.75元，臺產發言人黃志傑27日在法說會中表示，臺產今年已不再受防疫保單干擾，營運將會回到正常軌道。

黃志傑亦表示，今年產險防疫保單就算出現巨額理賠，亦並不代表未來產險保單費率將調高，仍要看各險別的實際損失率及未來再保費率。

臺產在2021年股東會已修改章程，股利發放只要經公司董事會通過即可，無須等到股東會，黃志傑表示，即使受防疫保單高額理賠影響，去年稅後盈餘3.73億元，每股稅後盈餘1.03元，較前一年獲利下降，但董事會仍決定每股配發0.75元，並在5月10日在股東會之前已發給股東。

黃志傑表示，今年無防疫保單干擾，臺產營運在回到正常軌跡，RBC有機會再次回到之前的高水準，即1000％以上，即使去年有防疫險高理賠金，但臺產今年3月底RBC仍有681％，在產險業依然排名第三，僅次第一保及泰安產。

法人關心產險保單費率是由市場機制決定，還是可以由公司自己調整？還是主管機關可掌控費率高低？或是會受同業訂價影響？黃志傑指出，各險費率都是各自精算，每一家公司可調整自家費率，但有時需考量同業狀況及保單競爭力，主管機管對於各商品費率，也會保持高度關切，在金管會監督及產險公會制衡下，各產品費率及價格競爭上不至於有太失控的表現。

黃志傑也表示，產險各險種間沒有關聯性，未來費率高低要看損失率及再保費率，然假設未來再保險公司對台灣產險支持減弱，提高再保費率，則各險費率亦會跟著提高，不過評估目前防疫保單是短期現象，不致於讓其他產險商品費率跟著提高。

防疫保單高額理賠，中央再保險也有感，對中再保承攬國內產險防疫保單再保，中再保表示，基於與國內保險業者共築社會安全網的企業社會責任，以及考量風險胃納後，確有承接部分防疫保單，且絕大部分業務將於近期陸續到期，另因今年以來防疫險風險態樣丕變，該公司未有承接新業務。