新光產承保保單部分安排再保 無須再增資

新光產險（2850）27日召開股東常會，通過每股配發3.2元現金股利，新光產險有關防疫保單影響，新光產險總經理何英蘭表示，該公司總計銷售約10萬件，至5月20日止，共已賠付1,239萬元，其中5月份每日賠付約60萬元，承保案件有安排部分再保分散風險，公司評估無增資的需要。

因應近期疫情，新光產險股東會依高規格防疫分兩場地以視訊連線舉行，會中報告110年營業報告書、財務報表及公司章程等辦法修正，並針對去年盈餘通過每股分派現金股利3.2元。新光產險董事長吳訢紘表示，110年簽單業績達217.3億元，成長率8.36％，市占率10.5％為業界第三大，整體稅後純益22.54億元，每股盈餘7.13元，無論保險本業與投資收益均穩健成長。

有關新光產險防疫保單對該公司影響，何英蘭表示，自110年至今年4月底防疫保單總計銷售約10萬件，保費收入為5,609萬元，110年起至今年5月20日止，共計已賠付金額為1239萬元，其中5月份每日賠付約60萬元，承保案件有安排部分再保分散風險經營團隊已就財務影響分析於5月18日向董事會報告，評估無增資的需要。

何英蘭也表示，要保案件已於5月份完成核保作業，目前已無在途核保中案件。6月後保單將陸續到期，預計8月份有效保單可降到3萬件左右，該公司會持續掌握出險報案狀況及疫情發展，每月提列適當賠款準備，相關資訊依主管機關要求於保險業公開資訊觀測站每月公告，可供股東參考。

新光產物一向維持穩健的經營策略，以專責的組織，持續精進保險服務作業流程及各項重點工作，吳訢紘說，110年新光產險捐贈醫療物資各大醫院，同時也捐贈相關團體支持BNT疫苗購買，並鼓勵同仁施打疫苗，全公司三劑施打率超過8成，與全體國民攜手抗疫。也因全方位的經營績效，獲得國際評等機構如中華信評「twAA+」及A.M.Best、S&P等級「A」的認證，110年更獲國家級「台灣保險卓越獎」保戶服務、風險管理等3金2銀的獎項肯定。

吳訢紘也表示，新光產險仍會以樂觀審慎的態度，面對111年的各種變動因素，隨時關注外在環境變化，適時調整經營管理及投資策略，持續加強公司風險控管、業務品質及客戶服務。