佛心長照險 恐成另一個慘賠保單

全台一面倒痛批保險業承保防疫險「輸不起」，讓保險業對未來配合政策推保單感到「心驚驚」。預計年底要推出的佛心保單「補充式長照險」，進入緊鑼密鼓討論階段，有意願配合的壽險公司共十家，但看到產險公司防疫險的結果，壽險業者擔心以後費率「易降難升」，恐成賠錢保單第二。



壽險業者私下表示，產險公司防疫保單的慘烈狀況歷歷在目，現在對於說服董事會承保補充式長照險，有一定的困難，擔心收費較低，保單初期已會出現虧損，未來若隨著高齡人口不斷增加、長照比率若超過現在預估，損失率大增，保費不能調整，則恐成為另一個重大賠錢保單，若立法院又要求大量承保、降費率等，承保風險恐難以控制。



不過，各壽險公司表示，距離年底推出保單仍有一段時間，大型壽險公司沒有人敢不配合，還是會硬著頭皮上，只是先爭取提存準備金的利率，由1.5％拉高到1.75％，讓初年度帳面可以少虧損一點。



台灣即將進入超高齡社會，為解決高齡人口快速增加，且少子化下，照護人力不足，失智或老年需長期照護人口漸增下，金管會協調壽險公司推出補充式長照，即保單利率2％，附加費用率10％，保費便宜25％～60％不等的「佛心」長照險，若以網路投保，保費會再省2％，一旦出現需長照狀況，保單立即給付12萬元，之後每年只要被保險人依舊生存，就再給付24萬元，最高給付20年，等於最多給付492萬元。



這張保單因為附加費用極低，比一般市面上長照險保單少收保費10～30個百分比，壽險公司初期即會因提列保費不足準備金等，出現虧損，同時未來台灣長壽風險升高，長照險損失率可能提高，擔心國際再保公司不願承保，補充式長照險採壽險業界「共保機制」，即各公司自留30％，再由中再保承保4％，剩下66％由推出保單的公司，依業績占比再分擔共保風險。



到5月表態願意支持補充式長照險的壽險公司有十家，包括國泰、富邦、南山、新光、中壽、台灣、三商美邦、全球、第一金及台新等壽險公司。