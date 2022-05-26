市場風向一年一變 美元保單明星換人作

風水輪流轉，熱賣保單換人作。金管會公布2022年前三月外幣保單銷量共近新台幣1,683億元，但保費成長的明星保單已從2021年的美元投資型保單，到2022年前三月是美元利變壽險，保險局副局長林志憲分析有二大原因，一是有公司調整商品結構及策略，改推美元利變保單，二是美國升息、資本市場波動，亦讓美元投資型保單買氣下降。

保險局亦公布，前三月外幣保單占所有新契約保費62.05％，去年同期則是占59.5％。即外幣保單依舊是目前壽險保單銷售最大宗，遠勝新台幣保單的銷售量，其中主要還是美元保單，占近98％的外幣保單銷量。2021年前三月美元投資型保單銷售27.54億美元，同比成長169％，是當時「一枝獨秀」，唯一成長的外幣保單類型；今年首季美元投資型保單新契約保費21.02億美元，比去年同期衰退24％。主要還是因為投資市場波動，保戶觀望，造成美元投資型買氣衰退。

今年前三月美元傳統型保單（主要是利變保單）銷售37.03億元，比去年同期成長25％，是同期外幣保單中成長幅度最大的保單類型；去年前三月美元傳統保單銷量是29.68億美元，比前年同期衰退6％，主要當時股債市多頭行情，保戶趨向積極理財，同時美元利變保單去年初宣告利率不如前年，亦衝擊買氣。

今年首季如台灣人壽、新光人壽、南山人壽、台新人壽、中國人壽都有拉高美元保單宣告利率，不少公司以美元利變壽險當成主力保單，銷售量就比去年同期成長；加上美國聯準會3月開始啟動升息循環，壽險公司訴求透過利變保單的宣告利率，有機會跟上升息的成果，某種程度亦可抗通膨，加上美元仍有升值預期，保戶今年轉向美元利變保單。

同時間澳幣投資型保單因澳幣匯率有望升值，亦有回溫跡象，前三月成長10％，但銷量0.46億澳元，並不算大額，仍待觀望。

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