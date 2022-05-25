快篩陽經診斷確診 防疫險須賠

指揮中心宣布，26日起全面實施快篩陽經診斷即為確診，未來PCR採檢只有醫病對結果無共識等六種狀況才會採用。配合新疫政上路，金管會也發布說明，快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定之條件，故符合契約之約定，保險公司必須予以理賠。



另外，防疫保單理賠引發民怨，評議中心電話被打爆。立法院財委會25日通過立委臨時提案，要求金管會6月底前要求評議中心及公司公布防疫保單客訴件數，之後每兩個月統計一次至2023年4月底，作為將來保險商品發行的審查依據。



指揮中心25日公布本土新增89,352例，死亡新增76例創單日新高。指揮官陳時中表示，疫情仍在高原期，台北市長柯文哲也認為洪峰到了，高原期約四周才會下降。陳時中宣布，26日起全面實施快篩陽經診斷即確診，PCR採檢只有六種狀況才會採用。



發言人莊人祥指出，未來使用PCR採檢，改為六種狀況包含：醫師對結果有疑慮、醫病對結果沒有共識、隔離治療期間有住院需求、快篩陰性但有症狀、第一線醫療工作人員快篩陽性複驗，還有過渡期提供快篩陽做PCR採檢。



為因應快篩陽經診斷即為確診，資訊組副組長龐一鳴表示，數位新冠病毒證明新增兩項證明書上線，開放民眾申請「經確認快篩陽性證明」、「接觸者隔離證明」。他補充，因應民眾有保險申請需求，證明文件內也包含身分證字號。



金管會26日也發布說明，「數位新冠病毒健康證明」、「快篩陽性數位證明」都可作為確診理賠證明文件，如保險公司有進一步查證住院或診療資訊的需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。另外，「數位接觸者隔離證明」則可作隔離理賠證明文件。



金管會指出，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任。因此，快篩陽性經醫師診斷後確診者，符合經醫師診斷確定之條件，必須予以理賠。



針對近期防疫保單引發保戶客訴不斷，立委認為，金管會應要求由評議中心及公司統計並公開接獲防疫保單客訴件數，維持每二個月統計一次至2023年4月底止。