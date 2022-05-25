陳慧遊 籲開放壽險投資銀髮住宅

將壽險業發展成國家級戰略產業。壽險公會理事長參選人、全球人壽董事陳慧遊25日受訪時表示，少子化與高齡化既然是國安問題，建議政府應儘速公布相關政策及配套措施，鼓勵壽險資金能直接投資銀髮友善住宅，蓋出總統、行政院長乃至一般民眾退休後都可以居住的養老宅，解決社會問題的同時，亦讓壽險資金有新去處。



陳慧遊透露，會出來競選壽險公會理事長，是有人勸說他壽險將進入新的世代，未來五到十年的變化將超越過去50年、100年，壽險的保單深入台灣每一個家庭，在金融高度監理下，壽險其實可看成去中心化、政府服務的延伸，政府應引導壽險公司發展成「社會企業」，提供保障及相關服務，成為社會安全網的一環。



談到近期防疫保單造成民眾與保險業、民意代表、政府等多方的緊張關係，陳慧遊說：「這是史詩級的事件」，保單牽涉深且廣，就連疫情指揮中心宣布居家隔離防疫政策時，也影響保單理賠，都是前所未見，大家都在學習。



保險業在此事件中被批評為財團，飽受詬病，陳慧遊認為，這就是他想要出來替保險業與民意機構、政府、學界間建構一個定期溝通平台的原因，很多事情若能在早期溝通、形成共識，就不會鍋蓋一掀開，一定要有人負責、下台。而很多社會問題，如高齡化、長照、遠距醫療等，都是保險業的機會，若能成功建立一個模型，讓民眾知道保險業亦是符合ESG的社會企業，就不會出事就被罵財團。



過去壽險業亦曾爭取投資長照機構、社會住宅或銀髮宅，但有法令、社會福利諸多考量，陳慧遊表示，現在也許時機對了，台灣將進入超高齡社會，很多壽險公司在全台有不動產投資，集團亦有醫院，可作智慧醫院、長照機構、銀髮友善住宅。



「政府應要允許差異化」，陳慧遊說，現在法令仍要求保險業投資長照機構，仍需與社福機構合作，擔心保險公司蓋高級長照機構，造成一般民眾長照資源被排擠，但換個角度想，若台灣想吸引人才，一些高階經理人願付較高費用，讓父母住收費較高的安養或長照機構，一般民眾還是有政府補貼的平價機構，這些觀念未來希望透過壽險公會去、爭取。