壽險陷兩難 憂領股息賠價差

等著領現金股利，還是先賺資本利得？六大壽險今年很「掙扎」。2022年資本市場波動加劇，大型壽險公司有的今年現金股利會比去年增加10％；有的則因減持股票部位，現金股利會減少；更有的擔心領了股利，賠了股價，還不確定是否參與配息。可確定的是，六大壽險今年現金股利收入恐無法破千億元。



2021年股票市場出現前所未有的多頭行情，台股更站上1萬8千點，國泰人壽、富邦人壽及南山人壽投資台股占其總資金的比率都達13～19％，算是相對高水位，六大壽險去年雖實現約3千億元股票資本利得，但帳上依舊有相對高水位的持股，到今年3月底，六大壽險合計約有1.71兆元台股部位，另有數千億元的台股基金。



國泰人壽及富邦人壽都預估，今年現金股利收入會比2021年再增加10％，兩家公司各有220億元左右。其中國壽近年積極增加高現金殖利率的個股，3月底台股部位有4,850億元，占其可運用資金的6.7％。在台股回檔之際，國壽不會「輕舉妄動」，會參與配息，且會視機會，逢低進場布局更多高股息個股及績優股。



富邦人壽今年首季雖減持台股部位數百億元，實現獲利，但3月底投資的台股總市值仍有5,286億元，占其可運用資金11.1％，去年富邦人壽現金股利收入200億元，今年估計可再增10％，主因即是去年台灣上市櫃公司獲利表現佳，今年配發的現金股利預計會大幅增加。



台灣人壽去年顯著加碼台股，3月底台股部位應在1,200億元以上，今年預計現金股利增加11％以上。



另外，如南山人壽到3月底國內股票有5,882億元，占其可運用資金的11.6％，算是相對較高水位；新光人壽首季應也有減碼台股數十億元，持股占其資金的比重亦從去年底的7.8％降到7.2％，約有2,413億元；中國人壽首季台股部位並沒有太大波動，但因尚未舉行法說會，不便透露股利動向。



初步估計，六大壽險公司第二季若沒有大幅減碼台股，則今年現金股利收入約950～970億元，與去年相差不多。