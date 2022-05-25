快篩陽即確診 防疫險怎麼賠?金管會回應了

中央流行疫情指揮中心26日宣布，快篩陽性經醫師診斷後確診。金管會26日發布說明，「數位新冠病毒健康證明」、「快篩陽性數位證明」都可作為確診理賠證明文件，如保險公司有進一步查證住院或診療資訊的需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。另外，數位接觸者隔離證明則可作隔離理賠證明文件。

金管會指出，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任；快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定之條件，故符合契約之約定。

金管會指出，衛生福利部提供民眾申請並下載的「數位新冠病毒健康證明」，是以衛生福利部疾病管制署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，還包括「檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構」等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用之相關資訊均相同，得作為確診理賠證明文件。

而指揮中心26日亦宣布，將醫師確認快篩陽性即確診之檢驗結果，納入上開數位證明中。故快篩陽性數位證明亦得作為確診理賠證明文件。另如有進一步查證住院或診療資訊之需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。

又衛生福利部已開放民眾申請並下載數位接觸者隔離證明，其係以衛生福利部疾病管制署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用之相關資訊相同，得作為隔離理賠證明文件。

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