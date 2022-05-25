保單忘繳費 立院修法未來要通知被保險人

保單忘了繳費，未來保險公司要多通知「被保險人」。立法院財委會25日完成保險法116條修正案初審，現行保單催告只需通知「要保人」或其他應付保費義務之人，未來將增加通知被保險人，且以留存在保險公司的聯絡資料，用書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式，擇一發出通知，以減少因保費未繳造成保單停效的情況。

這種催告通常適用於要保人與被保險人不同一人時，例如老婆是要保人，老公是被保險人，老婆忘了繳保費時，除了通知老婆這位要保人外，若保單同時有留存老公的聯絡方式，保險公司也要通知老公，增加提醒幅度。

另外如父母替子女投保的保單，在子女成年後，亦可通知子女；或子女替年長父母投保的保單，未來也通知父母，可增加提醒的作用。

這項修正案是立委賴士葆等人提案，原本要修改為保單欠費的催告，若未通知被保險人或受益人，則不能停效，同時刪除現行規定中的「除契約另有訂定外」、「或負有交付保險費義務之人」等字眼，但保險局認為受益人是可以更動，有些保單受益人填寫的是法定繼承人，保險公司在要保人在世時，未必能知道法定繼承人的名字與聯繫方式，且法定繼承人可能有好幾位，並且保單受益人亦是可以隨時更動，有極大不確定性，保險公司亦不易完成所有受益人的催告通知，會讓保單陷入是否失效不明朗的窘境。

但若要保人與被保險人不同一人，且要保人先於被保險人身故，就是由法定繼承人繼承保單權利，所以法條還是保留催告會通知要保人「或負有交付保險費義務之人」，保險局並未同意刪除此文字。

最後金管會建議可增加被保險人的通知即可，且必須是要保人有留存被險人的聯絡方式，否則保險公司亦是無法通知到被保險人。

另外現行「除契約另有訂定」的文字，是因為保費繳納週期，有月繳、季繳、半年繳及年繳等各種方式，現行是續期保費未繳，保險公司要發出催告通知，並給予30天的寬限期，但月繳的要保人，若一個月忘記繳費，保險公司立即催告，又給一個月寬限期通知，又遇上原本一個月的繳費通知等，會造成保戶的混亂，最後也沒有刪除此規定。

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