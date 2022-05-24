壽險業今年配息家數、金額 雙創高

2021年壽險獲利創新高，壽險公司獲准發放現金股利家數及金額，亦創史上新高。金管會24日公布，已核准八家壽險公司發放現金股利，尚有安聯人壽的現金股利案仍在審核；若加計安聯人壽，今年九家壽險共將發出近562億元現金股利，家數及金額都創新高，且依2021年稅後獲利3,636億元來看，股息發放率達15.4％，創歷年次高。

今年已獲准發放現金股利的壽險公司，包括國泰人壽獲准發放224.46億元；富邦人壽可發155.78億元；中國人壽是發45億元；南山人壽獲准發61.46億元；遠雄人壽可發12.43億元，保誠人壽是獲准發6.9億元；近期再准台灣人壽發36.93億元；合庫人壽則是7.23億元。安聯人壽則是提出申請發放11.45億元的現金股利。

這九家公司2021年合計稅後獲利3,396億元，若連同安聯人壽申請的金額，現金股利配發率將達16.5％，其中外商或投資型保單居多的壽險公司，如安聯人壽申請的配發率是63％，合庫人壽是53％，保誠人壽近40％，一是其高利率傳統保單不多，且很多未採過渡式的會計制度；二是獲利金額比大型壽險公司少，配發率就會拉高。

本國壽險公司配發率則在10～20％之間，國壽有19.8％，遠雄人壽亦有19.2％以上，各家對保險局都提出一定的接軌準備計畫及未來增資承諾。

2021年因為股債市都是多頭行情，壽險公司可大量實現股債資本利得，全年稅後獲利3,636億元，創歷史新高，金管會亦承諾，只要壽險公司提足相關準備金，且對接軌IFRS17有具體計畫及準備，即會同意這些壽險公司發放一定的現金股利，以反應去年的高獲利。

今年金管會已核准八家壽險公司發放現金股利共550.19億元，尚有安聯人壽審查中，但因要發現金股利的公司都有事先與保險局溝通才會送件，所以送審公司某種程度算是已通過初審，若九家全數通過，則家數及現金股利總金額都將創歷史新高，股息配發率15.4％則僅次於2018年的15.9％。