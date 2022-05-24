防疫險在途件 金管會協調6月底前全數核保

防疫保單「塞單」，金管會協調6月底前全數完成核保。金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華24日再度親上火線，澄清外界對防疫保單的「誤解」，黃天牧承諾金管會絕對會扛起監理責任，順利解決防疫保單的問題，施瓊華亦表示，已協調產險業者，對於目前仍未核保的100多萬件「在途」保單，在6月底前全數完成核保，民眾可知自己的保單是否已被承保、出單。

針對媒體批評金管會應對防疫保單「扛責、止血」，黃天牧表示，金管會一定會負擔應負的責任，在遵守防疫政策下，兼顧醫療量能，維護保戶權益及保險公司健全經營。

但黃天牧強調，「保險公司承保多少保單，該賠就賠」，若賠到要增資，就該增資，幾家承保較多的產險公司大股東亦已承諾要增資，金管會亦已拿到相關承諾，金管會幾度澄清，並不是要在政策上會替保險公司「止血」。

至於黃天牧23日在立法院透露，金管會內部估算防疫險理賠金額高過410億元，黃天牧表示，產險公司防疫險有些是之前投保的有效保單，有些是續保、有些是新承保，態樣都不一，且之前大家預估確診率15％，這幾天台灣的確診率似乎又沒有預期中快，所以實現理賠數字仍是變動中，無法透露金額。

但黃天牧再度強調，產險公司防疫險理賠，不會到「倒閉」的程度，且該依保單理賠的就理賠，賠到需要增資時，大股東都已承諾要增資，且各公司也已估算可能理賠金額，報告董事會，並準備相關增資程序。

金管會要澄清的是某篇社論說金管會近期才公布五大核保及理賠原則，亡羊補牢，黃天牧強調，這不是近期才公布的原則，同時防疫保單有居隔及住院日額等理賠，外界也搞混了，才批評業者增加理賠條件。

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