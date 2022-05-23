防疫險之亂！金管會：保戶可團體訴訟

防疫保單之亂，保險公司恐面臨評議風險。金管會主委黃天牧23日表示，目前的確有「團體評議」機制，即由投保中心擔任評議發動者，蒐集所有保戶的爭議態樣，對保險公司提出團體評議申請，由金融消費評議中心統一協助眾多保戶，進行評議及協調，但現階段還是先由保險公司先處理，也呼籲各公司不要因為可能產生重大理賠損失，就去做很多「為難」。

快篩陽等同確診擴大適用至全民政策，衛福部最快24日公布。防疫中心指揮官陳時中23日也對防疫險理賠規定的「醫療行為」指出，開藥只是醫療行為的其中一種，不管是問診、診斷、提供相關意見都屬於醫療行為，並非只有開藥才是醫療行為。

23日有立委在財委會質詢時指出，防疫保單平均每張理賠4萬元，若發生爭議，民眾要告保險公司恐曠日費時且不敷成本，質疑保險公司是否看中保戶不會為此小錢去訴訟，建議是否可有團體評議機制，由評議中心集體替保戶協調或爭取權益。

黃天牧回應，保險公司以建立長期信用關係為出發點，不要用保單可能產生很多損失，而去做很多為難，這是不必要的。至於團體評議以前沒有做過，但制度上的確有此機制，目前應先是讓保險公司依法、依契約去處理，必要時，再用團體評議的制度，也是一種方式。

黃天牧也強調，他和保險局局長施瓊華已與保險公司負責人溝通，希望保險公司針對一些狀況進行特別處理。金融消費評議中心亦表示，近期已收到逾千件的防疫保單評議申請案，且有明顯持續增加的趨勢。先前從未使用過的團體評議機制，目前也正在討論進行方式，及如何適用與相關收費問題。