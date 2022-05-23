為了兩類人 國泰金居家照護理賠從寬認定

含淚忍痛理賠。國泰金控總經理李長庚23日在法說會上表示，從保單條款來看，居家照護就是沒有住院事實，不符保單理賠要件，但為了台灣醫療量能，減輕醫護人員的負擔，同時為了照顧國泰確診保戶，無論國泰人壽的醫療慰問金，或是國泰產險的理賠金，原則上國泰金都「從寬認定」。

同時，這項從寬認定，亦計算進國泰產險的增資需求中，李長庚表示，國泰產擁有國泰金的「強力支持」，無論在法定增資需求或增資行動上，國泰金已備妥現金，視疫情發展，一旦國泰產有需求時，國泰金將義不容辭，以最快速度增資產險子公司。

李長庚在法說會上「無奈」表示，近期大家都感受強烈，即國內疫情在擴散，有很多的擔心，但從保單條款來看，沒有住院就是沒有住院，就不符合保單條款理賠要件，就Omicron病毒來看，絕大數國家走到與病毒共存時，都有99.5％、像台灣是99.7％以上確診者是輕症或無症狀，在醫療實務上有很多專家、醫生都在講，這些輕症或無症狀者不需要住院。

李長庚說，無論從保單條款、法理上或醫療實務來說，絕大多數輕症者都不符合住院的條件，但我們知道台灣本身醫療量能有限，所以如何簡化行政作業，保持醫療量能，對確診保戶盡照顧責任，在居家照護比照一般住院給付的考量下，在保戶確診後經醫生診治，開藥方治療，不管是國泰人壽的醫療慰問金或產險的理賠金，「原則我們都從寬認定」，李長庚並重複強調「從寬認定」，感謝醫護人員辛勞與付出，守護台灣的健康，希望我們的努力有助減輕醫療系統的負擔。

國泰產的防疫險是去年5到7月疫情警戒升三級時推出，去年保費收入9.5億元，理賠1.1億元，到今年5月總銷售保單130萬件，今年保費收入5.2億元，已賠付1.9億元，到5月20日保單陸續到期，有效契約降到85萬件，5萬件仍在核保中，到7月底估計就會降到60萬件；同時國泰產在負債及淨值下特別準備金共63億元，亦可伺機向金管會申請沖抵。

至於國泰產是否需要增資，李長康說，現在要不要增資，當然沒有人知，因為疫情仍在演變，但依據金控法，金控有義務強化子公司財務結構、有增資義務，國泰產有國泰金的強力支持，無論法定增資需求或強化財務的增資行動，國泰金隨時可以作業。

李長庚說出大部分保險大股東的願願，就是最大期待台灣疫情可以趕快過，理賠金額不大，大家健康平安，國泰金就是作好準備，隨時支援子公司實質需求，一旦國泰產有需求，金控義不容辭，會用最快速度增資。

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