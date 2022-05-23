防疫險理賠上看千億 安定基金不輕易動用

防疫保單理賠黑洞愈估愈大。立委江永昌23日表示，若確診率達20％、防疫險理賠額會落在800到1,000億間；若確診率25％理賠金額更會落在1,000到1,250億元之間，保險公司會出現1,173億元的缺口，如何因應？金管會主委黃天牧強調「不會輕易動用安定基金」，產險安定基金只有50幾億元，會讓業者股東先評估要不要增資。

江永昌指出，根據目前金管會的數據，2021年全年有效的防疫保單數總共910萬張、2022年迄今總共有250萬張已核保的有效保單，然而，目前還有部分2021年所核保保單仍然有效、另外還有上百萬張已繳保費但尚未核保的保單。估計最終承保保單數可能落在800萬張左右。

江永昌表示，以金管會所提供資料為準，若以一張保單保費收入770元、理賠5萬塊推估，若確診率15％，那總共800萬張有效保單將會產生600億元的理賠額；若有效保單數達1,000萬張，則理賠額會上看750億。倘若確診率為20％，則理賠額會落在800到1,000億間；若確診率25％，則理賠額會在1,000到1,250億元之間。如此一來，最糟狀況下保險公司會出現1,173億元的缺口。

江永昌進一步指出，據媒體報導，今年2月各保險公司在推出防疫保單並向瑞士再保險公司以及漢諾威再保險公司申辦再保險時，已遭漢諾威再保險公司明確以台灣政府將走向共存、保險公司卻以清零政策為保險設算模型前提為由拒絕。為什麼在國際再保險公司指出保險模型出現問題時，金管會不強力阻止保險公司銷售防疫保單？江永昌質問：金管會雖然宣稱發了20幾封公文，但為什麼防疫保單的精算模型沒有改變？未來要賠到千億的話怎辦？

黃天牧指出，一個月前就要求保險公司注意現金流量，保險公司風險控管方式有很多，壓力測試是其一。會讓業者股東先評估要不要增資，不會輕易動安定基金。

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