備戰防疫險理賠高峰 金管會叮嚀產險3件事

確診人數不斷增加，金管會已發文要求承保防疫險的產險公司作好三件事，第一是定期揭露相關數據、理賠流程及讓民眾查詢處理進度；二是對於6月及7月的理賠高峰應調度足夠現金，不能出現理賠延遲，且精算可能損失及需要增資金額，儘速提報董事會；三是不能將所有人力、資源都集中在防疫險，亦要兼顧其他險種保戶的權益。

同時，因為疫情仍在快速變化，防疫政策亦會隨之調整，金管會強調，不會對防疫政策或醫療行為去作解釋，這並非金管會職權，保單理賠「回歸契約精神」，若是經醫生判斷原需住院，但考量醫療量能改居家照護者，已協調保險業從寬認定，但理賠實務仍交由各公司依個案判斷，金管會不會再作任何彈性協調與放寬，以確保台灣的保險制度仍能支持經濟活動。

立法院財委會23日再度要求金管會報告防疫保單相關爭議及處理情形，金管會強調，已依法作好事先的監理與提醒，同時並要求各產險公司加派人力，處理目前「塞單」的100萬～200萬張防疫險。

確診人數已破120萬人次下，產險公司每天理賠金額日益增加，金管會已要求各公司針對可能來臨的6、7月防疫險理賠潮預作準備，調度足夠的現金，不能發生現金流量問題，不能作為理賠延遲的理由。

同時，各公司要精算防疫險可能理賠的金額，並在壓力測試後，進行相關風險控管，儘速提報董事會，提出因應方案或可能需要的增資金額，取得董事會的同意。

其次是要定期揭露防疫險相關數據，如承保件數、理賠處理流程，可讓保戶查詢其保單處理進度等。

三是金管會會在合乎防疫政策措施與保險契約條款下，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控制等不同面向間，取得衡平，也要各公司不能因防疫險，就損及其他險種保戶的權益。

對近期防疫險保單許多爭議，依各公司綜合評估風險作出核保決定，其核保政策應對外說清楚；二是定額給付沒有重複保險問題，一旦核保的保單就依約理賠；三是各保險公司都已接受數位健康證明作理賠依據；四是民眾選3+4天居隔，仍要依約理賠。

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