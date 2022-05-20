富邦人壽 勇奪台股操盤王

叫我台股操盤王。富邦金控20日舉行法說會，揭露子公司富邦人壽在首季減碼台股800～900億元，實現股票資本利得388億元，台股年化投資收益率27.05％，創富邦人壽單季新紀錄，而富壽減碼台股，並進行國內外股票的汰弱留強後，現金部位首季增加924億元。富邦金表示，會加碼目前收益率逾4.5％的美國投資級公司債，及伺機逢低進場回補股票。

同時若看合併報表上，富邦人壽首季實現股票類資本利得逾401億元，幾乎等於2020年全年實現的股票資本利得，也就是首季已將一年的獲利「賺起來放」，不用擔心第二季股市回檔，無利可實現。

富邦人壽去年底台股部位有6,332億元，占可運用資金的13.4％，是壽險業投資台股部位最多的公司，今年首季富壽大量實現其台股獲利，加上國外股票等「變動收益類」，共實現388億元的資本利得，台股年化投報率27.05％、國外股票投報率則有14.17％，亦推升富壽首季稅後獲利364億元，在壽險公司中排名第一。

可運用資金近4.75兆元的富邦人壽，在首季實現台股獲利及因台股回檔等因素，首季台股部位降到5,286億元，占率降到11.1％；國外股票則有微幅加碼的傾向，3月底達2,680億元，占率5.6％，合計股票部位占率降到16.7％，與其高點的19％，有近1,100億元的空間，可在逢低加碼股票。

同時，富邦金20日亦公布，受惠淨值上揚，富邦人壽2021年隱含價值（EV）達9,765億元，換算富邦金股數，每股EV達82.7元，EV及每股EV都創其歷史新高，比2020年成長8.3％，代表在去年底光是富邦人壽的清算價值，就可帶來富邦金每股價值82.7元，20日富邦金股價收在61.8元，僅占每股EV的74.7％。

展望2022年，如美國10年期公債殖利率今年至今已反彈逾150個基本點（1基本點等於0.01％），美國投資等級公司債利率4.5％，加上今年新台幣貶值，美債券利息換算回新台幣，還有匯兌利益，估計今年淨利息收益將成長，3月底富壽國外投資加計國際板，仍有10～11％的可加碼空間，有望拉高新錢投資收益率。