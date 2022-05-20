中壽：居家照護無論用藥都給日額慰問金

帶頭示範！中國人壽20日主動發出新聞稿，強調為善盡社會責任，針對其特別開發的法定傳染病保單，被保險人居家照護雖不符合住院定義，但保戶只要有隔離通知書、診療紀錄（或視訊對話紀錄）、處方籤及診斷證明（可以數位健康證明替代），處方藥不必限新冠肺炎專用藥，中壽一律以指揮中心公告的居家照護天數，給付等同法定傳染病住院金額的「關懷金」。

先前壽險公會11家總經理討論居家照護理賠方式，有公司希望用清冠一號及輝瑞的Paxlovid、莫沙東的Molnupiravir等三種政府公告新冠肺炎專用藥，作為理賠依據，但亦有公司表示應無論任何藥物，都可給付住院日額，第三方案則是改給付同額的慰問金或關懷金，至於要不要限制藥物，由各家公司決定。

中壽20日即率先發出新聞稿，確定自家是採用第三方案，即無論用藥，都依居家照護的天數，給付同金額的關懷金。

中壽表示，近期疫情快速升溫，防疫政策亦從清零轉為共存，確診新冠肺炎的民眾大幅增加，進而排擠到醫療量能。

新冠肺炎確診後因輕症或無症狀，有未實際入住醫院治療的情形，雖不符合中壽有關住院醫療保險單條款中有關「住院」的定義，而無法獲得理賠給付。

但中壽表示，為保障社會大眾生命安全，善盡企業社會責任，針對投保中壽因應法定傳染病開發的特定防疫商品保戶，也就是要限防疫保單，將從寬給付。

中壽指出，如果保戶確診新冠肺炎，「居家照護」期間經醫師診療，並開立藥物治療（不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告者的抗病毒藥物），保戶提供「隔離通知書」、「診療紀錄（視訊診療可提供對話紀錄）」、「處方箋」及診斷證明書，中壽參酌保單條款精神、相關法令、政府防疫政策及醫療行為內容進行綜合評估後，如符合相關條件，將依疫情指揮中心公告的「居家照護」日數，針對特定防疫保單，融通以相當於法定傳染病住院的金額給付關懷金。

中壽亦提醒保戶，依據保險法規定，保險事故發生後兩年內均可向保險公司申請理賠，所以不須在近期趕赴醫療院所索取相關理賠文件證明，以避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。

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