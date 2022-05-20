富邦防疫保單日賠5千萬 每張平均賠4萬

富邦金控20日舉行線上法人說明會，會中首度揭露富邦產險防疫保單整體有效件數與最新的理賠狀況，總計目前5月有效契約已達246萬件，且還有100萬張保單仍在核保中。至於理賠金額2021年至4月底，賠付約7.1億元、總計1.8萬件，直接損失率15％左右，但最近理賠金額提高，預估每天理賠約5,000萬元。富邦金總經理韓蔚廷特別指出，富邦產目前淨值仍有3、400億元，資產達1,300億元，目前雖沒有增資壓力，但未來若理賠金額劇增有增資需求，金控也一定全力支持，沒有外界「賠不起」的狀況。

富邦產險產從2021年5月1日到今年4月30日，有效件數231萬件，簽單保費42.8億元，5月已核保15萬件，在途保單100萬件，估計到今年第三季件數可減到155萬件。

至於最新的理賠狀況，富邦產指出，2021年至4月底，賠付約7.1億元、總計1.8萬件，直接損失率15％左右；增提準備已反應在4月損益，共計賠付1.4億、0.4萬件；5月前兩周已經賠付3.9億元共計1.1萬件。目前每張防疫保單的平均賠款金額3.5-4萬左右。

富邦金控表示，未來理賠金多寡將視疫情發展趨勢、政府的防疫隔離政策、理賠認定基礎變化而訂，目前來看5月可能增加，未來也將反映在每月的盈餘公告中。至於準備金和再保方面，目前評估申請收回準備金，特別準備金3月底餘額155億元，另外，部分保單有再保的安排。

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