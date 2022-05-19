台企銀員工持股信託 超猛

臺灣企銀最新前十大股東出爐，前四大的臺灣銀行、國發會、土地銀行、財政部持股比重皆與去年相同，最特別的是員工持股信託搶進第九，比重達0.8％，未來隨著員工持續持股信託，比重將逐步增加。

去年前十大的挪威中央銀行、ISHARES MSCI台灣指數股票型基金投資專戶、加州公務員退休系統新興市場投資戶退出前十大，摩根士丹利國際公司專戶、瑞銀歐洲SE投資專戶進入前十大。

整體來看，臺銀、國發會、土銀、財政部分別持有16.21％、5.87％、2.29％、2.08％，泛公股持有比率高達26.45％，股權結構相當穩定，其他前十大股東，除了中華工程公司持有0.87％、員工持股信託專戶外，皆是外資投資。

跟去年相比，繼續保持在前十大的法人股東，包含先進總合國際股票指數基金投資專戶、梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，分別持有0.93％、0.92％。

今年的新面孔則有摩根士丹利國際公司專戶、瑞銀歐洲SE投資專戶，分居第五大、第十大，分別持有1.73％、0.76％。

臺企銀員工持股信託自2019年3月開辦，截至2月28日，整體入會率約95.86％。臺企銀是採定額獎勵方式依職稱分為5類自提金扣款標準，行方每月獎勵每位會員1千元，若員工願意提撥兩倍以上自提金，則行方每月加碼獎勵至1,500元。

臺企銀2021年稅前淨利57.8億元，每股稅前盈餘（EPS）0.75元。其中，2021年合併淨收益241.26億元，較2020年同期成長10.32％、各項提存前稅前淨利109.99億元，較2020年同期成長16.50％。

臺企銀強調，面對市場環境變化，會持續將ESG融入金融服務中，同時積極參與聯貸市場、擴大放款規模，提升中小企業放款市佔率及整體收益，使業務獲利多元化。