防疫險理賠高峰延至這時 保險局揭四原則

防疫保單之亂還沒到高峰。保險局局長施瓊華19再度親上火線，強調目前還沒有看到防疫險1天理賠逾1億元的情況，理賠高峰應會遞延到6月及7月，但「核保了就要依約理賠」，個別產險公司的財務問題，會採個別監理，並請公司董事會討論增資、因應方案，同時對6月及7月可能出現現金流量問題，也請各產險公司要提早因應。

不過，施瓊華亦揭露四大原則，即要兼顧防疫政策、醫療資源、保戶權益、及保險公司損失率，必須取得相關衡平，希望能讓保戶權益不受影響，但防疫險亦只是產險公司諸多保單中的一種，還有其他保單的保戶權益必須兼顧，產險公司也必須對其他險種的保戶履約。

也就是說不能因為防疫險就把產險公司的理賠能量耗盡，未來火險、車險等保戶反而拿不到理賠金。

施瓊華亦再度強調，防疫險沒有複保險或重複投保的問題，只要核保了就要依約理賠；但是產險公司有權就新契約或續保件，進行核保，考量自己公司的風險胃納量或承保能量，對於已有類似保障的保戶，如保戶已投保其他公司防疫險、或具有確診單筆給付的疫苗險，產險公司在考量承保能量已不足下，會把額度讓給還沒有投保類似保單的人。

也就是說，產險公司不會以複保險或重複投保而「不理賠」，但是對還沒有承保的保戶，若已有多張防疫險或保障內容類似的疫苗險，是會退件不予承保，將機會讓給只投保一張保單的人。

施瓊華一口氣澄清多項問題，一是防疫險理賠沒有複保險問題，但核保可以考慮重複投保，將保障留給真正需要保障的人，由各家公司決定是否核保；二是富邦產已決定將已收現金的保單，一律承保，但收件卻還沒有刷卡或帳戶扣款者，富邦產依舊會視承保能量核保；三是兆豐產險的疫苗險沒有一次性的確診理賠金，所以不會以疫苗險作為重複投保的考量，旦若已投保別家防疫險者，則會納入考慮。

四是產險及壽險公會正在討論理賠實務指引，但因疫情變化快速，且防疫措施亦跟著因應，所以討論仍在修正中，居家照護給付住院日額部分，公會將只會訂通則，不會去明訂用藥內容，以免限制醫生用藥，回歸各保險公司理賠的個案考量，給予一定的彈性。

五是疫情指揮中心增加居家隔離可有0加7的制度，即若選0+7自主防疫者就沒有居家隔離，但仍是可選擇3+4的措施，若民眾選3+4的防疫方式，有隔離措施及事實，確定保險公司就是要理賠隔離保險金。

六，在保單監理部分，金管會自年初就已提醒部分推出高隔離及確診保額的產險公司，注意風險，所以保單上架7天就停賣，也全面檢視當時現售的37張備查制防疫險，要求各公司檢視保額、風險對稱性，共發出20份公文要求各公司檢討，所以商品在3月及4月有改款、停售，並非沒有監理，但因4月防疫政策驟改，大量灌入保單，造成塞單，也已要求產險公司加派人力核保中。

延伸閱讀

各產險「在途」防疫險 正加速核保、理賠

防疫險19億保費 賠掉94%

防疫險賠不賠？學者：應回歸保單條款