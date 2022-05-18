理賠潮出現 中信防疫險日賠500萬

台壽擬對中信產險增資

隨著本土疫情大爆發，防疫險理賠潮開始湧現，產險公司也面臨增資潮。中信金控財務長邱雅玲18日首度公布中信防疫險狀況，目前承保案件達40萬件、每日理賠金額達500萬元，內部已開始試算模擬各種情況，也包含增資，中信產的增資會從台壽來增資，增資後台壽仍可維持RBC在300％左右的水準。

邱雅玲指出，中信產目前承作約40萬件防疫險保單、每日理賠500萬元，已全力處理加派人手處理大量塞車的保單，由於政府防疫政策持續調整，中信內部也在模擬各種情況試算，這也包含增資，未來中信產的增資會從台灣人壽來增資，目前台壽RBC為335％，模擬增資後對台壽RBC影響不大，會維持在300％左右。至於增資金額目前還在試算，沒有確切金額。

邱雅玲指出，2022年影響全球經濟景氣最大四重點即「疫情、俄烏戰爭、通膨、升息」。疫情影響下半年預期趨緩，因為目前只剩大陸還在清零政策，其他各國都陸續開放，未來除非再有致死率高的病毒出現，否則疫情衝擊已到尾聲。

中信金18日舉行法說會。邱雅玲表示，俄烏戰爭的直接影響較小，對中信金來說，手中持有的俄債也都有收到美元計價的利息，短期內應不會有太大變化。高通膨雖會影響金融資產處份利益，但對金控核心獲利2022年還是「審慎樂觀」，至於防疫險的賠付與損失會做相對的因應。

中信金控首季整體核心業務穩健，中信銀行第一季合併稅後盈餘為74.35億元，台灣人壽第一季合併稅後盈餘為92.14億元。台灣人壽2021年隱含價值（EV）為2,577億元，年增323億元，人壽每股EV為41.4元，金控每股EV為13.2元。

中信金指出，台灣人壽2022年第一季因避險策略規劃得宜加上新台幣對美元貶值，除認列避險收益，3月底外匯價格變動準備金餘額亦增加到70.13億元。另外，台灣人壽第一季銷售動能穩健，初年度保費收入排名業界第五，並持續專注於銷售保障型及外幣保單。