銀行前四月保單賣1,897億 5壽險包辦53％

市場波動，讓今年保單難賣，據壽險公會統計，銀行今年前四月銷售保單達1,897億元，比去年同期少了192億元左右，衰退幅度逾9％，主要是投資型保單減少331億元、利變年金亦少賣102億元，不過，同時間利變壽險等個人壽險銷售，反向增加240億元。

壽險公司業務員前四月銷售業績為1,166億元，也是少逾109億元，衰退8.6％，投資型保單銷售量減少104億元，利變年金亦少近38億元，同樣也是利變壽險等個人壽險業增加逾47億元。

前四月在三大通路中只有保險經紀及代理人部分業績成長，共增加59億元，成長幅度逾21％，如投資型保單增45億元、個人壽險增30億元，但健康險少賣了16億元、個人年金少1億多元，主要是外商壽險將主力通路部分移轉到保險經代，如安聯人壽、安達人壽前四月各透過保經代賣85及65億元的保單，是占保經代通路的前二大公司。

而前四月銀行通路銷售保單保費第一名是富邦人壽，近271億元，其次是安達人壽近250億元，第三是台灣人壽，有235億元，第四是法國巴黎人壽近228億元，第五才是國泰人壽的近221億元，五家公司就自銀行通路拿走逾千億元的保費，占前四月銀行銷售量近53％。

業務員通路第一名還是國泰人壽，有316億元，但4月富邦人壽的業務員業績超車南山人壽，以196.77億元，拿下市場第二大，兩大公司業務員亦是以銷售投資型保單為最大宗，南山人壽因為還不能銷售投資型保單，業務員前四月貢獻近191億元，暫排第三名，另外如新光人壽的業務員有133億元排名第四，三商美邦人壽則有116億元，是市場業務員業績前五大公司。

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