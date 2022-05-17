防疫險亂象越演越烈，更由於「0+7」居家隔離新制上路，引發民眾自選「3+4」是否理賠爭議，金管會保險局副局長林志憲解釋，依《傳染病防治法》第48條規定，保險公司應該理賠。行政院長蘇貞昌昨晚在臉書也表示，無論是否重複投保，已核保就要理賠，保戶自選3+4居隔，防疫險也要理賠。蘇貞昌強調，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。

防疫保單爭議層出不窮，包含家長陪同隔離、重複投保、居家隔離理賠等保險業各有解釋，多不予理賠，民怨炸鍋，保戶眾多的富邦產險更成眾矢之的，Google Map地圖上被標為「富邦輸不起坑人公司」，金管會也慘遭改名為「金融監督管理委員會挺富邦A很大輸不起」，且官方臉書也遭網友灌爆。

民進黨立委高嘉瑜昨天痛批，保單之亂已變成鬧劇一場。高嘉瑜表示，「0+7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」是「自願隔離」不理賠，難道打3劑變成對保戶的懲罰嗎？另一個大笑話是，複保險之亂竟是富邦自己打自己，富邦公司商品部設計出來的多種專案，裡面都放「法傳」，意指保戶只要購買富邦兩個以上的專案，就打到自己。

富邦產險表示，確診案例大幅攀升，大量的投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險胃納範圍，不得不「動態」調整防疫險的經營、核保政策。

金管會統計，今年以來，保險公司承保防疫險251萬件，所收保費19.16億元，但理賠件數已達4.99萬件，理賠金額為18.03億元，等於今年保險公司所收的保費幾乎都快賠光了，且1星期以來增加理賠金額7.22億元。

對於「0+7」居家隔離新制上路，讓選擇「3+4」的民眾想申請理賠，產險業卻主張自選「3+4」是故意讓保險事故發生，不予理賠。林志憲解釋，保險契約已載明，理賠要件是依據《傳染病防治法》約定居家隔離處分，確診者同住家人或與緊密接觸者遭居家隔離就符合契約規定。指揮中心的「3+4」是原則，而「0+7」是另外選擇，保戶選擇「3+4」，保險公司理當理賠。

另就過半產險公司認定防疫保單「重複投保」只要未核保，一律退件，引起大眾譁然；中華民國保險業務聯合總工會昨更發表3大聲明，第一，譴責拒絕核保、破壞保險業誠信，第二，反對卸責奧步，又要第一線業務員承擔風險，第三，力挺保戶權益，不容保險業惡意背棄保戶，譴責保險公司出奧步。

今年以來防疫險、疫苗險投保及理賠統計

防疫險 疫苗險 承保件數 251萬件 134萬件 保費收入 19.16億元 5.32億元 理賠件數 4.99萬件 4,023件 理賠金額 18.03億元 1.4億元

（中國時報 吳靜君 、 洪凱音 、 林縉明）

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