壽險公會初步共識 居家照護日額改賠慰問金

壽險防疫險保單對居家照護的保戶如何理賠住院日額？壽險公會理事長黃調貴17日主持11家壽險公司總經理線上會議，各公司有初步共識，即居家照護且經醫生問診，開立清冠一號、Paxlovid與Molnupiravir三種藥物者，保險公司將給付與住院日額等值的慰問金或關懷金；至於開立其他藥物者，則回歸各公司個案理賠判斷。



由於開會前，公平會即關心是否違反公平交易法，所以黃調貴定調，此次會議是「討論會」，不作結論，壽險公會亦不對外發布新聞稿。至於保險局要求壽險公會要在19日公布理賠實務指引，目前壽險公會要與法務討論，統一的理賠指引是否違反公平法，才能決定是否能如期公告。



11家壽險公司總經理包括國泰人壽劉上旗、富邦人壽陳俊伴、南山人壽范文偉、新光人壽黃敏義、台灣人壽莊中慶、保誠人壽王慰慈、遠雄人壽趙學欣、元大人壽袁曉芝、康健人壽邵駿崴，中壽總經理黃淑芬未發言，改由首席執行副總許東敏發言。



會議主要討論居家照護者申請住院日額，方案一是除了居隔通知書、看診內容外，要開立三種官方列為新冠肺炎專用藥的清冠一號、Paxlovid與Molnupiravir，才算符合申請資格；方案二是只要有開立藥品，即便只是一般症狀緩解的藥物，亦可理賠。



國壽則提出第第三替代方案，即為避免居家照護理賠蔓延到一般住院日額保單，此次防疫險給付住院日額部分，改用「慰問金」等其他名義，即並不在保單應理賠的範圍，但壽險公司基於關懷保戶，給付與住院日額同金額的慰問金。



但如何給付慰問金，還是回歸藥物認定，支持方案一限三種藥物或其他官方認定新冠肺炎專用藥的，約七家壽險公司的總經理，支持只要有用藥都給付的僅二家公司，另有一家棄權、一家不願透露選擇方案。



過程中，各家公司都有發表意見，且全程錄音，目前就因有公平法的問題，仍不確定是否能列入理賠實務指引。