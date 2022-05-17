防疫險19億保費 賠掉94%

金管會17日公布最新統計，到5月16日止，產險業已承保250.7萬件防疫保單，收取19.16億元，已有4.99萬張保單出險，已理賠18.03億元，等於還沒計算行銷佣金、承保人工成本等，保費就已快賠光，且很多保戶應該還未提出申請，可能不用到5月底，19億元保費收入就將全數賠光。



依金管會統計，產險業者5月以來已嚴加核保，因此近一周僅新增承保9.76萬件防疫險保單，保費只增加6,439萬元，與之前每周增加逾10～40萬張，保費周周增加1～3億元相比，明顯放緩很多；但近一周來，理賠案增加2萬1,961件，理賠金額一周來增加近7.22億元，累計理賠金額占保費收入已逾94％。



政府提倡共存，居家隔離政策一再放寬，引發防疫保單爭議。行政院長蘇貞昌17日晚間重申，將嚴格要求保險業者，無論是否重複投保，已核保就要理賠，「0+7」保戶自選「3+4 」防疫險也要理賠。政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。



保險局副局長林志憲17日也提出防疫險保單五大釋疑，一是防疫保單是定額給付保險金，沒有複保險問題，不管客戶買多少張防疫險，只要已核保，就要依約理賠，不會以複保險為由，拒絕理賠有效保單。



二是保險公司在受理投保後，基於風險控管，可就承保風險進行綜合評估，決定是否核保，與複保險無關。即產險公司可因評估承保風險過大，不核保已收件的部分。



三是因防疫保單問題，外界關注保險公司經營能力，社會上很多經濟行為有賴保險機制輔助，若要求保險公司承擔太多防疫保單，確實對保險市場經營及保險機制產生影響。



四是防疫新措施為打三劑疫苗篩檢陰性的確診密接者，可選0+7天自主管理，外傳若自選3+4天者，防疫險不理賠隔離費用，林志憲說，依傳染病防治法第48條，若跟確診者有密切接觸的同住家人，目前就是3+4天的隔離原則，現在只是增加0+7天可選擇，在防疫政策未改變時，依48條選3+4天者，保險業者當然要理賠隔離保險金。



五是所謂陪同隔離者是否理賠隔離費用，則回歸保單契約規定，保險公司理賠時會查證保戶是因確診者同住家人被隔離或自願陪同被隔離的小孩，後者不理賠，由保險公司負舉證責任。



林志憲表示，目前仍有七家產險及二家壽險有17張防疫相關保單，其中有13張疫苗險，4張防疫險，但防疫險部分目前都只承保中重症確診才理賠。