拒重複投保惹議 富邦產:這類權益不受影響

富邦產險總公司在google map上的名稱，被網友惡搞改為「富邦產險輸不起總公司」，且一顆星評價湧入灌爆，富邦產險回應了，表達確診案例大幅攀升，大量的投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險胃納範圍，不得不「動態」調整防疫險的經營、核保政策。

對於「輸不起」地圖稱號、一顆星評灌爆，富邦產險不願多加回應，僅表達應先將防疫保險後續處理解釋清楚：對於無法滿足投保客戶的期待，富邦產險「深感抱歉」。

富邦產險指出，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險動態調整防疫險保單的經營策略與核保政策，並對已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單者婉拒承保。

對於近日防疫險續保風波造成第一線面對客戶的業務人員肩上龐大的壓力，以及無法滿足所有投保客戶的期待，富邦產險也表達「深感抱歉」，也感謝業務人員的辛勞。

富邦產險表示，考量被保險人如已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單，基於富邦能承受的風險額度有限，將僅剩的額度保留給尚無相關保障的民眾。

自5月14日起，對於核保審查中之被保險人，若已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單者，將發送婉拒承保通知。同時，對於已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶之保費者，保險契約即為成立，富邦定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

為盡最大力量支持第一線營業同仁，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿，共同度過這段疫情。

最後，因為個案情形不盡相同，若民眾有任何疑問，建議請洽其保單服務人員，或致電免付費服務電話0800-009-888。

（中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 洪凱音）

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