慘兮兮！250萬張防疫保單保費 已快賠光

產險業防疫保單確定「慘賠」。金管會17日公布最新統計，到5月16日為止，產險業已承保250.7萬件防疫保單，收取19.16億元，已有4.99萬張保單出險，已理賠18.03億元，等於還沒算行銷佣金、承保人工成本等，保費就已快賠光，且很多保戶應都尚未提出申請，可能不用到5月底，19億保費就將全數賠光。

依金管會公布的統計資料，產險業者5月以來已嚴加核保，因此近一周來僅新增承保9.76萬件防疫險保單，保費只增加6,439萬元，但同時間，理賠案增加2萬1,961件，理賠金額一周來增加近7.22億元。

保險局副局長林志憲亦提出防疫險保單五大釋疑，一是防疫保單是定額給付保險金，沒有複保險的問題，不管客戶買多少張防疫險，只要產險公司核保，就要負保單賠償責任。

二是保險公司基於風險控管，本來就可就被險人風險進行評估，決定是否核保，與複保險無關。

三是外界也都在關注保險公司經營能力，現在很多經濟行為，都有賴保險公司輔助，若因防疫保單承擔過多風險，將有礙保險公司承保能力。

四是防疫新措施為打三劑疫苗篩檢陰性的密接者可選0+7天自主管理，外傳若自選3+4者，防疫險不理賠隔離費用，林志憲說，依傳染病防治法第48條，若跟確診者有密切接觸的同住家人，原則上就是3加4天的隔離，現在只是可以選擇0加7天，選3+4天者，保險業者當然要理賠隔離保險金，就是回歸保險契約。

五是所謂陪同隔離者，是否理賠隔離費用，就是回歸保單契約規定；即若保單上沒有明列陪同隔離，就沒有理賠的問題。

林志憲表示，目前仍有七家產險及二家壽險有17張防疫相關保單，其中有13家疫苗險，4張防疫險，防疫險部分目前都只承保中重症確診才理賠。

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