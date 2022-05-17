產險公司拒保奧步 立委：金管會硬起來！

防疫險續保、理賠之亂續燒，民眾遭拒保或不予續約的爭議海量湧進立委辦公室。民進黨立委郭國文17日舉行記者會痛批，金管會日前稱家長「自願陪同隔離」不在理賠範圍，明顯是放水、卸責，把鍋推給家長扛，立委林楚茵也在臉書上針對「富邦防疫險拒保通知」爭議發布貼文，要求金管會要拿出魄力調查。

林楚茵於臉書上指出，有許多朋友反應在2022年3、4月收了富邦產險防疫保單續保通知，並經過業務員確認，卻在近期收到富邦產險的「拒保通知」，甚至沒有重複投保防疫險的狀況，也收到相同簡訊。

林楚茵認為，富邦核發續保通知時本已先審查核保條件，豈能事後又反悔。防疫險不像財產保險可用金錢估計價值，並非為填補被保險人之財產上損害，也沒有類似產險之保額是否超過保險標的價值問題，因而「沒有複保險」的限制。

林楚茵指出，此次富邦等產險業者濫用自身核保權，在還沒確認客戶有無重複保險情形下，一概以道德風險為由否定保戶投保，等於片面毀棄4月26日同意續保條件之承諾，不僅與公平待客原則背道而行，同時也失去金融業最重要的誠信。

富邦未確實盡職調查、完成客戶KYC評估，導致許多保戶即使未重複投保一樣收到簡訊、遭富邦拒於門外。

林楚茵表示，這2天持續向金管會了解，呼籲富邦儘速出面說明，不應該自訂保險遊戲規則，視金管會於無物！

林楚茵要求金管會要拿出魄力調查，究竟是「核保處理制度」有問題，還是「執行審核」有問題，不能讓保險公司打著「道德風險」之名，實則以霸王條款侵害保戶權益，更不能放任自行造法、扭曲法令，否則真的會坐實了網友改名金管會成為「富邦產險總公司輸不起」。

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