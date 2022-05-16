防疫保單困境 回歸市場機制解決

4月8日台灣防疫政策由清零轉向共存，點燃防疫保單之亂的引信，自此保險市場再難平靜，無論是已寄出續保通知，後決定緊急喊卡，或是重複投保者不再核保，到是否接受數位健康證明、居家照護是否理賠住院日額保險金等，都因確診人數每天增數萬人，而讓保險公司每一個決定都「痛苦萬分」。



金管會要求保險公司注意公平待客、重視誠信，財務赤字可以改善，而信任赤字難以彌補等，但另一頭大股東亦要求必須依契約理賠，在確診者爆增，且99％是無症狀或輕症的情況下，保險業者覺得現在要求他們承擔的「社會責任」，已超出當時設計保單的數十倍到數百倍，有些公司已到危急存亡之際，早已無法再一味回應社會期待。



確診定額理賠金，沒有爭論空間，無論輕症或無症狀，乃至中重症，只要確診，依保單契約就要理賠，即便未來疫情指揮中心同意自篩陽性即視同確診，有可能有10％偽陽性，保險公司還是得依約理賠。



但住院日額保險金，目前的確存在爭議，2021年在清零政策下，只要確診就入住醫院，當醫療量能不足時，轉住入防疫旅館或檢疫所，同樣有醫護人員照看，金管會解釋亦視同住院，在當時確診人數仍控制在一定數量之下，保險公司接受此融通措施。



但現在已轉為與病毒共存，到16日公布本土已逾74萬人確診，99.79％是輕症或無症狀，若以一人算七天居家照護就好，單以400萬張防疫保單推估，住院日額1,000元，就已要賠8～10億元，更何況有些是日額2,000元，有些居家照護是十天，業者更擔心的是難以切割一般保單，最終是數百億到上千億元的理賠金，若肺炎已流感化，就該回歸住院才理賠。



據了解，17日的壽險總經理會議將全程錄音，各家公司要為自己的發言負責，大家壓力都很大，極可能會通過嚴格理賠的方案，但由各家公司決定給予輕症或無症狀保戶「慰問金」，兼顧財務及形象。



正本清源，應讓商業回歸商業，各家公司承保與理賠，影響自己商譽，亦由自己承擔責任，而契約未明定的融通政策，亦應隨防疫政策的轉變，設下落日時間或解除。