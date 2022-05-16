富邦產拚不續保再出招 一通簡訊氣炸保戶

富邦產險公司為止血防疫險，拼「不續保」奧步連連！16日本報接獲網友投訴，一早就接到富邦產簡訊通知「有重複投保」因而不續保，然而，據富邦業務員收到的公司函令發現，原來投保富邦「疫苗險」也算「重複投保」條件，除了已經有投保其他同業的退件之外，有投保疫苗險、有「法定傳染病」的給付項目的保單都算在內。

不只富邦產險保戶炸鍋，第一線面對保戶的富邦人壽業務更是哀聲連連，覺得根本被富邦產險「當猴耍」。業務員表示，先前富邦產險本來悔約不續保，後來在金管會「關切」下又同意續保，但續保條件很嚴苛，要所有業務員再勞師動眾去跟客戶簽「切結書」，確認在4月17日下午五點半前就已承諾客戶2022年5月以前到期的自動扣款續保件、且沒有重複投保，就可依原承保條件續保而不受影響，沒想到16日富邦產又偷發簡訊給保戶說不續保，讓業務員接客訴電話接到手軟。

業務員表示，除了「不續保」讓業務員不斷被公司打臉，對客戶只能不斷毀諾，「陪同居隔單不理賠」也讓業務員無法對客戶交待，因為依據富邦防疫險的保單條款第25條載明，只要「符合傳染病防治法48條接受隔離處置者，就符合理賠條件。」而許多家長陪同小孩居隔的都是收到48條開立的居隔單，但現在卻都不能理賠。

業務員指出，在5月10前也都收到公司指示，只要是有依據傳染病防治法44條開立的「確診隔離單」就可理賠住院日額，也都如此與客戶承諾，但沒想到現在公司還增加要求要有「醫生開立的診斷證明書或新冠病毒數位證明，而且條件很嚴苛，水藥不能理賠、藥粉才能理陪，還指定藥單只能針對新冠肺炎疾病的中藥清冠一號、西藥韋西德，理賠條框非常多，對客戶很難交代。

業務員無奈指出，自己當初也是相信公司、保富邦防疫險，但也有同時保別家防疫險，但最後卻發現，富邦產保費比別人貴，理賠卻比別家慢，別家防疫險一周就理賠下來，富邦產卻過了三周後才理賠下來，現在又對續保條件、理賠條件極其嚴苛，覺得公司「比清冠還寒」，自己對客戶也無顏再面對。

富邦產險動作反覆，五月初還要業務員跟每位客戶簽「續保切結書」。圖／網友提供

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