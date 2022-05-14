防疫險拒重複投保 富邦產將簡訊通知退費

有產險公司發現，有民眾投保11家產險公司防疫保單，在本土疫情嚴峻之際，道德風險將會愈來愈嚴重；富邦產險今證實，若個人投保2張（含）以上防疫保單，將婉拒承保，並以簡訊通知，並完成後續退費作業。

不過，對於重複投保者，富邦產險已完成核保，由於保險契約已成立，富邦產險承諾，則不在此限制內。

據了解，各家產險公司對重複投保防疫保單的民眾，都採婉拒承保的策略，只是富邦產承保量最大，這項決定具指標性意義。

富邦產險回應，依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定，保險公司須瞭解要保人與被保險人保險需求及適合度，及投保險種、保險金額等與要、被保人實際需求是否具有相當性，並得依此進行核保審核。

現行疫情政策及趨勢改變，被匡列而居家隔離的天數變少，且病毒變種後對人體的危害以輕症為主，民眾因確診及隔離而產生的實際損失與2020年、2021年疫情爆發的狀況已有明顯差異，同時基於保險之損害填補原則，富邦產險自5月14日起，針對核保審查中之被保險人，若已持有本公司或其他保險公司有效防疫保單者，將發送婉拒承保通知，收到通知的客戶可依通知內容完成退費流程。

若民眾有任何疑問，建議請洽其保單服務人員，或致電免付費服務電話0800-009-888。

（中時 洪凱音）

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