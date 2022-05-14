防疫險與陪隔的理賠糾紛 金管會提2原則

金管會保險局澄清：並未要求業者辦理防疫保險

有關媒體援引金管會保險局109年5月19日會議紀錄，報導「金管會保險局要求業者辦理防疫保險」，金管會表示，媒體以該會議紀錄報導金管會會保險局要求業者辦理防疫保險，並非事實。

金管會表示，該會於109年5月19日召開會議，係緣於立法委員問政，考量政府編列鉅額預算辦理紓困，造成財政負擔，建議參考農業保險以政府補助保費方式，研擬由商業保險提供保險保障，將中小企業、小規模營業人業務補償，及所屬勞工醫療保障或薪資補償，以保險方式提供保障，取代政府紓困。

金管會進一步指出，產險公會依該次會議紀錄擬具「企業型及個人型定額給付紓困化保險商品」建議方案，其性質為中小企業及所屬員工之紓困保險化，此與個人防疫保單無涉，復因該方案涉及政府保費補助等事宜，爰未成案。

金管會也指出，媒體以該會議紀錄報導金管會會保險局要求業者辦理防疫保險，並非事實。

對於防疫險及陪同隔離的理賠糾紛 金管會提出二原則

防疫險理賠糾紛不斷，有關「防疫險及陪同隔離的理賠」，金管會14日提出二項說明，且表示，已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明。

金管會表示，針對「陪同隔離」理賠：一、有關隔離費用補償保險金，於防疫保單中多約定，以被保險人因傳染病防治法第48條，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提，是以未成年子女如確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。

二、又未成年子女之同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅係基於生活上共同照顧之需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制，此有衛生福利部疾病管制署Q&A：Q54. 「接觸者居家(個別)隔離相關措施問答輯」之Q9可資參照，爰以該隔離處置並非傳染病防治法第48條所定，與確診病人接觸之隔離處置，保險公司依契約約定尚難予以理賠。

金管會也表示，已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明。另就個案爭議部分，已請財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。

產險公會還原2020年產險推防疫保單真實情況

在金管會澄清並沒有要求業者辦理防疫保險之後，產險公會也發布新聞稿說明2020年產險推防疫保單當時真實情況。

產險公會表示，當2019年首次爆發新冠肺炎疫情起，台灣於2020年1月出現首例確診個案，政府於2020年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，並以三級開設，隨疫情日趨嚴峻，旋於同年1月23日提升二級，再於2月27日提升為一級開設。

於此同時，保險業者亦著手研發補償個人確診隔離或住院診療費用等損失之保險商品，並於2020年3月份送審，同年4月獲核准銷售，另有針對企業所設計之停業補償保險，俾使個人或企業受疫情影響所致之傷害，能減至最低。

產險公會表示，保險主管機關與保險業者於2002年5月19日「法定傳染病防疫商品相關議題」會議，主要議題為討論研議如何開發設計就中小企業因受法定傳染病疫情影響，造成營業收入大幅減少，對於符合中央或地方紓困方案之企業，補償其營運費用。

另就企業員工因防疫所需，補償企業所支付之相關薪資費用。產險公會研議後，將「企業型及個人型定額給付紓困化保險商品」建議方案函報主管機關。為使外界清楚瞭解，特此說明。

金管會及產險公會14日急著還原2020年會議主要是因有媒體報導，「產險業者是在金管會保險局要求下研議開賣防疫保單」，該報導還指稱「業者指控，後續配合銷售防疫保單，今年三月底疫情再度升溫，四月上旬業者驚覺疫情發展有異，盼在四月十八日踩煞車停賣，但金管會卻不准，導致最後受理至四月二十日，多家公司最後兩日就遭保經代業者灌入一、二十萬張保單」。

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